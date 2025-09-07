Habertürk
        Son dakika: Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu | Son dakika haberleri

        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu

        Av yasağının bitmesiyle birlikte tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Av sezonunun ilk haftasında tezgahta bolca istavrit yer bulurken, onu mezgit takip etti. Balıkçılar bu sezon balık bolluğu yaşandığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 11:09 Güncelleme: 07.09.2025 - 11:09
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda balık hareketliliği başladı. Trabzon’da sezonun ilk haftasında bol avlanan istavrit ve diğer balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini aldı.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

        Trabzon’da teknelerle avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlarda yerini aldı. Av sezonunun ilk haftasında tezgahta bolca istavrit yer bulurken, onu mezgit takip etti. Balıkçılar Hali’nde istavritin kilosu 100, mezgidin 150, somonun 300, palamudun kilosu ise 400 liradan satılırken, hamsinin kilosu 250-300 lira arasında satışa sunuluyor.

        ‘BU SEZON BOLLUK VAR’

        Balıkçı İbrahim Usta, sezonun iyi ilerlediğini belirterek, “Şu an sezon çok iyi ve balıklar taze. Beklediğimizden iyi gidiyor ve bolluk var. Fiyatlar da güzel. Hamsinin kilosu 250-300 lira arasında oynuyor. Haftaya fiyatların düşmesini bekliyoruz. Şu an mezgit, istavrit ve levrek güzel gidiyor. Yavaş yavaş palamut da olur. Vatandaşlar da istavrit ve mezgit alıyor. İnşallah güzel devam eder" dedi.

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış, bu sezon hamsinin bol olacağını anlatarak, "Bu sene sezon istavritle başladı, güzel de gidiyor. Hamsi de gelmeye başladı. Şu an istavrit en ucuz balık. Hamsi, palamut, çinekop biraz pahalı. Palamut bu sene biraz zor gelir gibi duruyor. Kilosu 400-500 liralardan gidiyor. Hamsi de bol olacak. İnce mezgidin kilosu 150 lira. Zaten Trabzon’da hamsi, istavrit ve mezgit pahalı da olsa ucuz da olsa ilk haftalarda çok talep görüyor” ifadelerini kullandı.

        ‘SEZON AÇILIŞINI İSTAVRİTLE YAPTIK’

        Balıkçı Mehmet Örseloğlu, ilk haftalarda istavritin bol avlandığını belirterek, “Sezon ne iyi ne de kötü. Geçen sene palamutla bu sene de istavritle sezona açılış yaptık. İlk avlanan balıklar; istavrit, mezgit ve hamsi oldu. Kilosu 100 TL olan istavrit şu an vatandaşların ilk tercihi oluyor. Bu sene palamut olmadı. İstavritin yanında ekim ayının ortalarından sonra yerli hamsi çıkmaya başlar. İnşallah o şekilde de devam eder" diye konuştu.

        ‘HAMSİ SEZONUNU BEKLİYORUZ’

        Müşteri Yücel Yazıcı da hamsini tezgahlar gelmesini beklediğini ifade ederek, "Sezon hareketli başladı gibi duruyor. Fiyatlar biraz ortalamanın üzerinde ama yine de balık ihtiyacımızı karşılayacak. Hamsi ve istavrit sık tercih ettiğim balıklar arasındadır. Bugün mezgit deneyeceğim. Hamsiyi bekliyoruz, sezondan umutluyuz. Hamsi bizim baş tacımız. Fiyatların da düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.

        Yazı Boyutu
