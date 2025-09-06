Victor Osimhen milli takımda sakatlandı!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri 7. maçında Nijerya sahasında Ruanda ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 36. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı.
Osimhen pozisyon sonrası öfkesini gizleyemezken; sahadan çıkarken teknik ekip, oyuncuya moral verdi.
"AYAK BİLEĞİNDE AĞRI HİSSETTİ"
Mücadele sonrası konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakılacak." ifadelerini kullandı.