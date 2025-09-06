Habertürk
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev ulaşım yatırımı - İş-Yaşam Haberleri

        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev ulaşım yatırımı

        Körfezray olarak bilinen Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı projesinin temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kocaeli Valisi Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Birinci etabı gidiş geliş 57 kilometrelik çift hat, 18 istasyondan oluşan Körfezray projesi, Kocaeli'nde tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. İhracatın, verginin ve üretimin kalbi Kocaeli'nin büyüme ve gelişimine güçlü katkı sağlayacak Körfezray Metro Projesi, istihdamı artırırken zaman tasarrufu ve çevresel faydalarla da bölgeye ve ülke ekonomisine değer katacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 15:48 Güncelleme: 06.09.2025 - 15:48
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim, ihracat ve verginin kalbi Kocaeli’ye can suyu olacak Körfezray olarak anılan Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı projesi hayata geçiyor.

        Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet verecek 18 istasyondan oluşan Körfezray Metrosu’nun temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kocaeli Valisi Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle atıldı.

        Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması olan Körfezray Projesi, 61 milyar TL yatırımla Kocaeli’nde tek seferde hayata geçirilen en büyük yatırım olacak.

        MET-GÜN, Eze & Atis Konsorsiyumu tarafından üstlenilen Körfezray Projesi, Kocaeli’nde bölgenin gelişmesi ve halkın refahına katkı sağlarken ülke ekonomisinin büyümesinde de önemli rol oynayacak. Kocaeli kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Körfezray Projesi, Kocaeli’nin önemli sanayi ve ticaret bölgelerine olan ulaşımı hızlandırarak, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor.

        GİDİŞ GELİŞ 54 KİLOMETRELİK HATTIN YOLCU SAYISI 500 BİNE ULAŞACAK

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu törende yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin kent içi ulaşımında yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

        "Körfezray sadece ulaşım projesi değil, Kocaeli’nin ekonomik ve sosyo-kültür gelişmesine katkı sağlayacak. Toplam gidiş geliş 57 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve bir depo sahasından oluşacak projenin ilk etabı, Kocaeli’nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet verecek. Projenin ilk etabı, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra, Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak. İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Projede dev kazı makinelerinin (TBM) kullanılacak. Toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. İlk 2 TBM’nin montajını tamamladık. Seka Devlet Hastanesi istasyonundan otogar yönünde bu iki TBM ile kazılara başlıyoruz. Tüm kazıları Nisan 2028’de tamamlamayı hedefliyoruz."

        2028'DE AÇILACAK HAT YOLCULUK SÜRESİNİ KISALTACAK

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ise trafik sorununun çözümü için çok önemli bir proje hayata geçirdiklerini belirterek, "Kocaeli hem limanları hem de sanayisi ile lokomotif bir şehir. Şu an yüzden 16 olan toplu taşıma oranını yüzde 32’ye, raylı sistem kullanımını da yüzde 7’den yüzde 14’e çıkarmayı hedefliyoruz. Kocaeli’de tek seferdeki en büyük yatırım olan Körfezray bölge kalkınmasına ve ülke ekonomisine güç katacak" dedi.

        Doğu-Batı uzanımlı İzmit-Derince-Körfez aksında uzanan metro hattı, tek bir raylı sistemin en fazla sayı ve yoğunlukta yolcuya hitap etme açısından azami erişim imkanı ve fayda sağlayacak.

        Hattın 2028 yılında açılmasıyla birlikte günlük 300 bin yolcu, yıllık ise yaklaşık 110 milyon yolcu taşınması bekleniyor. Yerli üretim odaklı bir yaklaşımla, araç ve sinyalizasyon sistemlerinde yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı hedefleniyor.

        Projenin ikinci etabı ise Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha fazla bölgelerine hizmet verme potansiyelini artırmayı hedefliyor. İkinci etap, bir uçtan Körfez ilçesine (Atalar) diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planlandı.

        KÖRFEZRAY'IN İNŞAATINDA 5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

        İzmit-Derince-Körfez aksında uzanan metro hattı tamamlandığında sanayi bölgeleri ile yerleşim alanlarını bağlayarak iş gücü hareketliliğini artıracak ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek.

        Körfezray Projesi, tünel kazı çalışmaları ve yatırım sürecinde 5 bin kişiye istihdam imkanı sunacak. Araç ve sinyalizasyon sistemlerinde yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı hedefleyen proje böylece yerel sanayiye ve üretime de katkı sağlayacak.

        Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları koordinesinde MET-GÜN, Eze & Atis Konsorsiyumunun üsteleneceği projenin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

        TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİYLE ENTEGRE OLACAK

        Sanayinin başkenti Kocaeli’nde hayata geçirilecek raylı sistem projesi, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırırken, kentin diğer ulaşım ağlarıyla da entegre olacak.

        İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi’nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay ile İzmit Milli İrade Meydanı’nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatlarıyla, Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi, Çenesuyu, Kuruçeşme, Bekirdere ve Dumlupınar Transfer Merkezleri’nde de diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olacak.

        ISO 500'DEKİ 80 ŞİRKET KOCAELİ'DE YER ALIYOR

        En büyük sanayi kuruluşlarının olduğu, ISO 500’den aralarında Tüpraş, Ford, Hyundai, Şişecam gibi 80 kurumu barındıran Kocaeli, Türkiye’deki 81 il arasında, yabancı sermayeli firmaların en fazla kapasite raporlu tesisinin bulunduğu il olma özelliğini taşıyor.

        37 adet limanı ile liman kenti özelliği taşıyan Kocaeli, 2024 rakamlarına göre ülke otomotiv üretiminde yüzde 44’ü, kimya üretiminin yüzde 27’si ve metal sanayisinde yüzde 19’suna sahiptir.

        Ayrıca 119.36 milyar dolarlık dış ticaret ile Türkiye dış ticaretine yüzde 19.7 katkı veren Kocaeli’de yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

