Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve transfer sürecine dair birçok konuda konuştu. Yapılan transferlere ve gündemdeki isimlere değinen deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi için puan öngörüsünde de bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HAKAN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"
Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.
"INTER VERMEK İSTEMEDİ"
Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter'in vermek istememesi oldu.
"İLKAY'LA KARAKTER DE TRANSFER ETTİK"
Her sene istedik, ilgimizi hep söyledik. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Çocukluğundan beri sevgisi, bir gün Galatasaray'da oynamak istemesi çok önemli şeyler. Bu sene artık bu şartların oluştuğunu öğrendik. İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. İlkay Gündoğan ile sadece bir futbolcu transfer etmedik, bir karakter transfer ettik. İlkay'ın çok büyük bir tecrübesi var. Önemli figürlerden biri. İlkay'a hep dışarıdan baktık, bu hafta birlikte olma şansı yakaladık. Ne kadar önemli, değerli olduğunu görüyorum.
TRANSFER YAPILACAK MI?
Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız.
"UĞURCAN'I İLK GÜNDEN İSTİYORDUK"
Uğurcan, ilk günden istediğimiz bir kaleciydi. Yıllardır belki Galatasaray için adı yazıldı. Benim kalecim departmanımın da en çok istediği isimdi. Uğurcan'ın bonservisi yüksek gözükse de, maaşla karıştırdığımızda çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Costa, Lammens, Martinez gündemimizdeydi. 5-6 tane kaleci arasından önemli bir kaleci seçtik. Uğurcan'ın en büyük avantajı, çok rahat bir şekilde her türlü baskıyı kaldırabilecek bir kaleci.
SINGO'YU TERCİH SEBEBİ...
Diğer oyuncu da Akanji'ydi. O da önemli bir profildi. Savunma dört pozisyonda da oynayabilecek, çok sıkıştığınızda orta sahada oynayabilecek bir oyuncuydu. Bir dönem onunla da görüştük. Ondan aynı net dönüşü alamadık. Aradaki alıcıların da farklı düşünceleri olabiliyor. Kulüp ile belli bir yol almıştık. O da bizim için profillerden biriydi. Singo hem stoper hem sağ bek hem üçlüde oynayabilecek, benim elimi rahatlatabilecek bir oyuncu. Böyle bir profili o yüzden istedim. Genç bir oyuncu. Bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu. O yüzden çok istediğim bir oyuncuydu.
"LOOKMAN'DA OSIMHEN'E BENZER BİR DURUM OLUR MU DEDİK"
Lookman, son hafta birçok takımı heyecanlandırdı. Onlardan biri de bizdik. Bayern Münih vardı, Premier Lig'den bir takım vardı. Geçen seneki gibi, Osimhen'in vakası gibi bir durum mu diye düşündük, ilgilendik ama Atalanta, kesinlikle kiralık olarak vermeyeceklerini söylediler. Avrupa listesine de yazdılar zaten. Lookman ile 3-4 takım ilgilendi.
"BARIŞ ALPER'İ HİÇ BIRAKMAK İSTEMEDİK"
Barış'ı da hep tutmak istedik. Bir süreç yaşandı. O süreçte Zaniolo kalsın mı, kalmasın mı, düşüncemiz vardı. Kalırsa mutsuz olacağını hissettiğim için gitmesine izin verdik. Galatasaray'a sevgisini tartışamayız. Lig başladığından bu yana Barış'a ilgi vardı. Icardi ve Osimhen yokken çıktı ve aslanlar gibi oynadı. Yüzde yüzünü yaptı. Yarın yine aynısını yapacak. Bu tür süreçler olabiliyor. Kolay vazgeçmemek, değerini bilmek gerekiyor. Onların da Galatasaray'ın değerini bilmesi gerekiyor. Biz hiç bırakmak istemedik. Barış, birçok mevkide oynayabiliyor. Icardi ve Osimhen yokken santrforda, kanat, bek, kanat bek hepsini oynadı. Bize çok fayda sağlayacağını düşünebiliriz. Bu seneki başarımızda, takıma destek verecek belki daha büyük paralara, iyi yerlere gitme şansı olacak.
-
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TAHMİNİ
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilmeden ne kadar iddialıysak, şimdi de o kadar iddialıyız. Liverpool'a karşı iç saha, bundan önceki maç başarımıza baktığımızda kötü gözükmüyor. Bundan önce hep iyi oyunlar, galibiyetler çıkarmışız. Bir önceki 13 puanlarla çıkan oldu, çıkamayan oldu. 14 puan, 15 puan kesin çıkar. Diğer takımların durumuna göre. 11-12 direkt çıkmıştı, 11'lerden biri çıkamamıştı. Öyle bir hesaplama yapmadım. Şöyle bir düşüncem var. 8 maç var, hepsini kazanmak için oynayacağız.
