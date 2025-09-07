Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı

Rusya Ukrayna'ya savaşın başlamasından bu yana en büyük saldırıyı gerçekleştirdi. Gece saatlerinden bu yana 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırılarda biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, başkent Kiev’deki Ukrayna hükümetinin ana binasının da saldırının hedefi olduğunu bildirerek, "İlk kez hükümet binası düşman saldırısıyla hasar aldı. Çatısı ve üst katları. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor" dedi.

Ukrayna’ya daha fazla silah verilmesi ve dünyanın Rus saldırılarına karşılık vermesi çağrısında bulunan Svyrydenko, "Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ama kaybedilen hayatlar geri getirilemez. Düşman, ülke genelinde her gün halkımızı terörize ediyor ve öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Devlet acil durum yetkilileri, başkent Kiev’de İHA saldırısı nedeniyle 4 katlı bir konut binasının iki katında yangın çıktığını ve yapının kısmen yıkıldığını belirtirken, şehir genelindeki saldırılarda 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Rusya tarafından gönderilen 805 İHA’dan 751’inin ve 13 füzeden 4’ünün düşürüldüğü aktarıldı.