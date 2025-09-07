Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı | Dış Haberler

        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı

        Rus ordusunun gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya 4'ü balistik olmak üzere 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda biri bebek 3 kişi hayatını kaybederken, Kiev'deki hükümet binası da hedef alındı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.09.2025 - 11:10 Güncelleme: 07.09.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Ukrayna'ya savaşın başlamasından bu yana en büyük saldırıyı gerçekleştirdi. Gece saatlerinden bu yana 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırılarda biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

        Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, başkent Kiev’deki Ukrayna hükümetinin ana binasının da saldırının hedefi olduğunu bildirerek, "İlk kez hükümet binası düşman saldırısıyla hasar aldı. Çatısı ve üst katları. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor" dedi.

        REKLAM

        Ukrayna’ya daha fazla silah verilmesi ve dünyanın Rus saldırılarına karşılık vermesi çağrısında bulunan Svyrydenko, "Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ama kaybedilen hayatlar geri getirilemez. Düşman, ülke genelinde her gün halkımızı terörize ediyor ve öldürüyor" ifadelerini kullandı.

        Devlet acil durum yetkilileri, başkent Kiev’de İHA saldırısı nedeniyle 4 katlı bir konut binasının iki katında yangın çıktığını ve yapının kısmen yıkıldığını belirtirken, şehir genelindeki saldırılarda 18 kişinin yaralandığını söyledi.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Rusya tarafından gönderilen 805 İHA’dan 751’inin ve 13 füzeden 4’ünün düşürüldüğü aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Habertürk Anasayfa