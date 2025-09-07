Filenin Sultanları, dünya ikincisi!

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazandı.

İkinci sete etkili başlayan milliler, setin başlarında 8 sayılık (10-2) fark yakaladı. Oyunun devamında toparlanan İtalya, farkı 5'e (11-6) indirdi. İyi defans yapmayı sürdüren ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru farkı iyice (18-8) açtı. Kalan bölümde de iyi oynayan Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı ve 1-1 eşitliği sağladı.

Mücadeleye her iki takım da iyi başlarken, setin ilk bölümü 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından iki sayılık seri yakalayan İtalya, 8-6 öne geçti. Seriye aynı şekilde karşılık veren milliler, 8-8'de eşitliği sağladı. Setin ortalarında da eşitlik (15-15) bozulmazken, 20'li sayılara (20-19) ilk ulaşan takım Türkiye oldu. Egonu'nun servis turunda öne geçmeyi başaran İtalya, ilk seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

Üçüncü setin başlarında iyi defans yapan İtalya, 4 sayılık (2-6) fark yakaladı. İtalya, setin ortalarında farkı korumaya (11-15) devam etti. Bu skorun ardından 3 sayılık seri yakalayan milliler, farkı 1 sayıya (14-15) indirdi. Setin sonlarına 21-21 eşitlikle girilirken, son ana kadar çekişmeli geçen seti İtalya 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas ile sayılar bularak başlayan milli takım, 3 sayılık (6-3) fark yakaladı. Etkili mücadelesiyle farkı iyice artıran (20-12) milliler, başından sonuna kadar iyi oynadığı dördüncü seti 25-19 önde bitirdi ve durumu 2-2 yaptı.

Karar setinin başlarında denge hakim olurken, bu dakikalar 4-4 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından Melissa Vargas ile sayılar bulan Türkiye, 2 sayı (6-4) öne geçti. Toparlanan İtalya, 10-8 öne geçtiği sette hata yapmadı ve seti 15-8, mücadeleyi de 3-2 kazandı.