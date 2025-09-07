Türkiye - İspanya maçı CANLI YAYIN

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Michael Oliver

SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor.

Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapıyor.

İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

LİDER DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

TEK GALİBİYET 71 YIL ÖNCE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşan Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca, son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.