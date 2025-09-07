Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye - İspanya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Türkiye - İspanya maçı CANLI YAYIN

        Türkiye - İspanya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk ediyor. Türkiye, grubun ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederken, İspanya ise Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Türkiye-İspanya maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.09.2025 - 20:08 Güncelleme: 07.09.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

        HAKEM: Michael Oliver

        SAAT: 21.45

        YAYIN: TV8

        Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

        İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapıyor.

        Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

        REKLAM

        SON AVRUPA ŞAMPİYONU

        İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

        Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

        TEK EKSİK BARIŞ ALPER

        Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçında tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemiyor.

        İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

        LİDER DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        REKLAM

        TEK GALİBİYET 71 YIL ÖNCE

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşan Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.

        A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

        Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca, son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.

        9 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA

        Türkiye ile İspanya, 12. kez karşı karşıya geliyor.

        Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 11 maçtan sadece birini kazanırken, 6 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

        Avrupa Şampiyonası'nda 1'i, 5'i Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

        Türkiye ile İspanya son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup maçını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

        KURAYLA SAF DIŞI BIRAKTI

        A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.

        İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

        O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği 6 ilçede gösterileri yasakladı
        İstanbul Valiliği 6 ilçede gösterileri yasakladı
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        "Türk voleybolunun geldiği yerin alkışlanması gerek!"
        "Türk voleybolunun geldiği yerin alkışlanması gerek!"
        Washington'da Trump protestosu
        Washington'da Trump protestosu
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Habertürk Anasayfa