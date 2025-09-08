Habertürk
        Mustafa Denizli: Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 08.09.2025 - 00:19 Güncelleme: 08.09.2025 - 00:41
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında İspanya ile kozlarını paylaştı ve rakibine 6-0'lık skorla mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "YÜKSEK BEKLENTİYE GİRMEMEMİZ GEREKİYORDU"

        Öncelikle farkı kabul ederek başlayacaksın. Bu tür maçlarda başlama ve bitirme stratejisi farklı olur, testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok oluyor. Bugün 2 tane mağlubiyet aldık. Bir tanesine çok üzüldük ama gurur duyduk. Oynadığı voleybolla, mücadelesiyle... O gururu yaşadığımız gün, üzüntüyü de yaşadık. Hem şampiyon olamadığımız için, hem de akşamki futbol maçını kaybettiğimiz için... Gürcistan maçından sonra bu kadar yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu. Kolay gollerle 3-0 öne geçtik ama ikinci yarıda kırmızı karttan sonra bir hayli zorlandık. Futbol olarak değerlendirdiğin zaman çok iyi futbol oynamadık.

        "12 İSABETLİ ŞUTUN 6'SI GOL OLDU, KALANINI UĞURCAN KURTARDI"

        21 şutun 12'si kaleyi buldu. Kaleyi bulan 12 isabetli şutun 6'sı gol oldu, geri kalanı ise Uğurcan Çakır kurtardı. Bu kurtarışların çoğu da üzerine gelen toplar değildi, uzanarak ve uçarak kurtartığı toplar vardı.

        "BU MAÇTAN SONRA UYUYAMAZSIN"

        Bu takımın çoğu bu akşam uyuyamaz. Çok net bir şekilde uyuyamaz. Bu maçtan sonra uyuyamazsın. Sağa dön, sola dön, kalk-git, bir tur at gel... Kolay değil, psikolojik olarak çöküyorsun. Bu sonucun tersi de olabilirdi. Bu mesleğin içinde hep var olan şeyler...

