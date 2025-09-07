Habertürk
        Özel: Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum | Son dakika haberleri

        Özel: Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 102. yıl dayanışma etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Özel "Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP'lileri İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 21:40 Güncelleme: 07.09.2025 - 23:15
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 102. yıl dayanışma etkinliğinde "Milletvekillerimizi il başkanımız Özgür Çelik'i ve tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla selamlıyoruz. Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla, asla ve asla bizi bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler. Rahatsız oluyorlar, korkuyorlar, korkmaya devam edecekler. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız." dedi.

        İstanbul Valiliği 6 ilçede gösterileri yasakladı
        Haberi Görüntüle

        "BU HATADAN DÖNÜN"

        Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır." dedi.

        Özel, Yenimahalle'de düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada, bir dayanışma gecesi organize edildiğini belirterek, konserde sahne alan sanatçıların önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

        "CHP'YE SALDIRMAK, CUMHURİYET'E SALDIRMAKTIR"

        CHP İstanbul İl Başkanlığını, partilerinin "İstanbul'daki baba evi" olarak nitelendiren Özel, şunları kaydetti:

        "Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun. CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmaktır. CHP'ye saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranların karşısında korkusuzca, 102 yıl önceki 105 yıl önceki azimle, kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız."

        Özel, bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığına sahip çıkmaya davet etti.

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin de Özel, "Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz." diye konuştu.

        Özel, konuşmasının ardından sanatçılarla ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        NE OLMUŞTU?

        Gürsel Tekin'in başkanlık yaptığı Geçici Kurul'un yarın parti binasına geleceğini açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı. Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti. Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen Özgür Çelik'in, partililer ile bir süre konuştuktan sonra binaya girdiği görüldü.

