        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'yi açıkladı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz" dedi. Yılmaz büyüme hedefine yönelik "Büyümenin 2026'da yüzde 3,8; 2027'de yüzde 4,3; 2028'de ise yüzde 5'e ulaşmasını hedefliyoruz" derken, 2025 enflasyon hedefini yüzde 28,5; 2026 için enflasyon hedefini yüzde 16 olarak açıkladı. Yılmaz ayrıca "İlk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolara yaklaşacak, kişi başına düşen gelir 21 bin dolar seviyesine çıkacaktır" diye konuştu

        Giriş: 08.09.2025 - 09:18 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:14
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklıyor.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Menfi hadiselere rağmen temel makroekonomik politika yaklaşımı sürdürülmüş, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedefinden sapma olmamıştır" diyen Yılmaz "Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır" diye ekledi.

        Yılmaz ayrıca "2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmekte" diye konuştu.

        "Son iki yıldaki politikalarla, uluslararası rezervlerimiz önemli tutarda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmış, ekonomimize güveni daha da artıran bir düzeye ulaşmıştır" diyen Yılmaz 2026 yılı içerisinde KKM hesaplarının tamamının kapanacağının da görüleceğini vurguladı.

        BÜYÜME HEDEFİ

        Yılmaz büyüme hedefine yönelik "Büyümenin 2026'da yüzde 3,8; 2027'de yüzde 4,3; 2028'de ise yüzde 5'e ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

        Yılmaz ayrıca "Bütçe açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir" dedi.

        İŞSİZLİK HEDEFİ

        Yılmaz işsizliğe yönelik hedefi ise 2026'da yüzde 8,4; 2027'de yüzde 8,2; 2028'de ise yüzde 7,8 olarak açıkladı.

        ENFLASYON HEDEFİ

        Yılmaz "Enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8 seviyesine gerilemesini, program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz" dedi.

        Yılmaz ayrıca "Tek haneli enflasyon hedefimize yönelik olarak uygulamakta olduğumuz sıkı, kararlı ve koordineli para ve maliye politikaları, önümüzdeki dönemde de aynı disiplinle sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

        "KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR 21 BİN DOLAR SEVİYESİNE ÇIKACAK"

        Turizm gelirlerine yönelik de açıklama yapan Yılmaz "Turizm gelirlerimiz 75 milyar dolara ulaşacak, işsizlik yüzde 8in altına indirilecek, tek haneli enflasyonla fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanacak" dedi.

        Yılmaz ayrıca "İlk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolara yaklaşacak, kişi başına düşen gelir 21 bin dolar seviyesine çıkacaktır" diye konuştu.

        Yılmaz "Yeni OVP döneminde hayata geçireceğimiz politika ve reformlar, Türkiye ekonomisini sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, Türkiye Yüzyılının fırsatlarına da hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, döviz kuruna yönelk bir politika hedefi ve tahminleri olmadığını belirtirken "Orta Vadeli Programda döviz kuruna yönelik tahmin değil hesap yöntemi kullanıyoruz" dedi.

