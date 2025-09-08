Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Boşanmada 300 yasağı AYM gündeminde: Aile mahkemesi iptal istedi | Son dakika haberleri

        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde: Aile mahkemesi iptal istedi

        Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesine göre; kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Anayasa Mahkemesi, bu kararın iptalini görüşmek üzere çarşamba günü toplanıyor. Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 08.09.2025 - 08:36 Güncelleme: 08.09.2025 - 08:43
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanan kadınların yeniden evlenebilmeleri için öngörülen 300 günlük bekleme süresinin (iddet müddeti) iptali talebi Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde. Yüksek Mahkeme, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nin yaptığı başvuruyu Çarşamba günü görüşerek karara bağlayacak. İptal kararı verilirse boşanan kadınlar, 300 gün beklemeden yeni bir evlilik yapabilecek.

        SOYBAĞI İÇİN GETİRİLEN DÜZENLEME

        Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma veya eşin ölümü sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesini öngörüyor. Mevcut düzenlemeye göre kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Ancak doğumla sürenin sona ermesi, gebelik bulunmadığının sağlık raporuyla tespit edilmesi veya boşanan eşlerin yeniden evlenmek istemesi hâllerinde bu süre mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. Hükmün amacı, soybağında karışıklığın önlenmesi olarak açıklanıyor.

        AİLE MAHKEMESİ İPTAL İSTEDİ

        İstanbul 8. Aile Mahkemesi, önüne gelen bir davada söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vardı. Mahkeme, iptal istemiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Başvuruda, iddet süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı vurgulandı.

        AYM ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞECEK

        Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu çarşamba günü ele alacak. Eğer iptal kararı çıkarsa, kadınların boşanma veya eşin ölümü sonrası yeniden evlenmelerinin önündeki 300 günlük yasal engel ortadan kalkacak ve kadınlar erkeklerle eşit şekilde evlenme özgürlüğüne sahip olacak.

        İPTAL ÇIKARSA NE OLUR?

        Olası iptal kararı, boşanan kadınların yeniden evlenme hakkını doğrudan genişletecek. Yalnızca kadınlara özgü olan bekleme süresinin kaldırılması, anayasanın eşitlik ilkesini pekiştirecek. Ancak bu değişiklik, boşanma sonrası doğacak çocukların soybağında karışıklık riskini gündeme getirebilir. Bu durumda babalığın tespiti için DNA testi gibi bilimsel yöntemler daha fazla kullanılacak.

        Öte yandan, 132. madde yalnızca boşanan kadınları değil, eşin ölümüyle dul kalan kadınları da kapsıyor. Dolayısıyla iptal kararı, dul kadınların da yeniden evlenme özgürlüğünü doğrudan etkileyecek. Bu yönüyle Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar, bireysel hak ve özgürlüklerin yanı sıra aile hukukunun geleceği açısından da kritik sonuçlar doğuracak. Soybağındaki olası sorunların önlenmesi için TBMM’nin yeni bir yasal düzenleme yapması da gündeme gelebilir.

        İŞTE O MADDE

        Türk Medeni Kanunu Madde 132:

        “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

