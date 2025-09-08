Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
Kanlı Ay Tutulması Türkiye'nin birçok şehrinde gözlemlendi. 2022 yılından bu yana en uzun süreli Ay tutulması yaşandı.
Kanlı Ay Tutulması olarak bilinen tutulma, Türkiye'den birçok ilden izlendi. Ay, tamamen kırmızı rengini almasa da bakır-kızıl tonlarına büründü.
KANLI AY NASIL OLUŞUYOR?
2025'in ikinci tam Ay tutulmasının ikincisi Kanlı Ay,; Ay'ın yükselerek Dünya'nın gölgesine girmesi ve parlaklığını kaybederek zamanla kızıllaşmasıyla oluştu. Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Güneş ışınlarını engeller. Ay'ın tamamı örtülü kalsa da, tamamen karanlık olmayacak.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistler, Side Antik Kenti'nde kırmızı renginden dolayı "kanlı Ay" olarak da bilinen dolunayı, tutulma sırasında izledi. Dolunay tutulması, Apollon Tapınağı ile görsel şölen oluşturdu.
BİR SONRAKİ TUTULMA 2026'DA
Bir sonraki tam ay tutulması 2-3 Mart 2026'da yaşanacak. Tutulma; Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Arktik ve Antarktika'dan görülebilecek.
İZMİR
KARAMAN
ANKARA
VAN
