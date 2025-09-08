Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistler, Side Antik Kenti'nde kırmızı renginden dolayı "kanlı Ay" olarak da bilinen dolunayı, tutulma sırasında izledi. Dolunay tutulması, Apollon Tapınağı ile görsel şölen oluşturdu.