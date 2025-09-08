Habertürk
        Miyop neden artıyor? Genetik ve modern hayatın etkileri

        Loş ışık, kapalı alanlar ve göz sağlığı: Miyop riskinizi biliyor musunuz?

        Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmak, gözlerde uzak görme sorunlarına yol açabilir. Peki, miyop nasıl gelişiyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 08:00 Güncelleme: 08.09.2025 - 08:00
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop, uzaktaki nesneleri bulanık görmeye neden olan bir problem. Hem genetik hem çevresel faktörler bu sorunu tetikliyor.

        MİYOP NEDİR?

        Miyop, halk arasında “uzağı görememe” olarak bilinen göz kırma kusurlarından biridir. Miyopisi olan kişiler, yakındaki nesneleri net görebilirken, uzaktaki nesneler (trafik işaretleri, yazı tahtası, televizyon yazıları) bulanık görünür. Bu durum, gözün ışığı retinanın önüne odaklamasından kaynaklanır; oysa ışığın retina üzerine düşmesi gerekir.

        Miyop, dünyada en sık rastlanan görme sorunlarından biridir ve gözün optik sisteminin ışığı doğru odaklayamamasıyla ortaya çıkar. Temel nedenler arasında:

        - Gözün ön-arka çapının normalden uzun olması (eksenel miyopi)

        - Korneanın veya lensin kırma gücünün normalden fazla olması (refraktif miyopi)

        Sonuç olarak, uzaktaki nesneler bulanık görünür ve göz sağlığında ciddi problemlere yol açabilir.

        MİYOP NEDENLERİ

        1. GENETİK FAKTÖRLER

        Miyopun en önemli nedenlerinden biri genetik yatkınlıktır. Ailede miyop öyküsü olan çocuklarda göz bozukluğu riski daha yüksektir. Genetik faktörler, kornea ve lensin ışığı doğru odaklamasını engelleyebilir ve yapısal farklılıklara neden olabilir.

        YAŞAM TARZI VE ÇEVRESEL ETKENLER

        2. GÜN IŞIĞINDAN YARARLANMAMAK

        Çocukluk döneminde doğal ışığa yeterince maruz kalmamak, gözün sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebilir. Kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirmek miyop riskini artırır.

        3. DİJİTAL CİHAZLARIN AŞIRI KULLANIMI

        Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmak, sürekli yakın mesafeye odaklanmayı gerektirir ve miyop gelişiminde önemli bir etkendir.

        4. ZAYIF AYDINLATMA

        Loş ışıkta kitap okumak veya karanlık ortamlarda uzun süre vakit geçirmek göz yorgunluğunu artırır ve miyop riskini yükseltebilir.

        5. YAKIN MESAFE ÇALIŞMALARI

        Uzun süre kitap okumak veya yazı yazmak, göz kaslarının yoğun çalışmasına neden olur ve özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde miyop gelişimine zemin hazırlar.

        MİYOPUN BELİRTİLERİ

        Miyopu erken fark etmek önemlidir. Belirtiler şunlardır:

        - Uzaktaki nesneleri net görememe

        - Gözleri kısarak bakma veya başı eğme

        - Göz yorgunluğu ve baş ağrısı

        - Televizyona veya ekrana yakın oturma

        - Okuma ve yazmada zorluk

        - Odaklanma problemleri ve çift görme

        - Göz kızarıklığı

        - Dikkat dağınıklığı veya iştah kaybı

        - Gözlerin kayması

        MİYOPUN İLERLEMESİNİ YAVAŞLATMA YÖNTEMLERİ

        Miyop tamamen önlenemez, ancak ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür:

        GÜN IŞIĞINDAN YARARLANMAK

        Günde 1-2 saat doğal ışığa maruz kalmak, dopamin seviyelerini artırarak miyop riskini azaltır. Açık hava etkinliklerine katılmak oldukça faydalıdır.

        SEYRELTMİŞ ATROPİN DAMLALARI

        Doktor önerisiyle kullanılan düşük doz atropin damlaları, göz kaslarını gevşetir ve miyop ilerlemesini yavaşlatır.

        TERS GEOMETRİLİ KONTAKT LENSLER

        Gece boyunca kullanılan özel kontakt lensler, korneayı şekillendirerek gündüzleri daha net görmeyi sağlar. Özellikle çocuklarda ve gençlerde etkilidir.

        MİYOP TEDAVİSİ

        GÖZLÜK

        Miyopi tedavisinde en yaygın yöntemdir. İhtiyaca göre sadece belirli aktiviteler sırasında kullanılabilir.

        KONTAKT LENSLER

        Gözlüğe göre daha geniş görüş sağlar. Ancak doğrudan göze temas ettiği için hijyen ve özen gerektirir.

        ORTHO-K / CRT

        Korneal refraktif tedavi ile özel sert kontakt lensler kullanılarak kornea kademeli olarak yeniden şekillendirilir ve ışığın odaklanması düzeltilir.

        LAZER PROSEDÜRLERİ

        LASIK ve PRK gibi lazer işlemleri, kornea dokusunu şekillendirerek ışığın doğru odaklanmasını sağlar. Miyop derecesine ve kornea kalınlığına göre uygulanır.

        DİĞER REFRAKTİF CERRAHİLER

        Yüksek miyop veya ince kornea durumunda, göze küçük lens implantları yerleştirilebilir. Göz içi lens implantasyonu ile doğal lensin yerine geçilebilir.

        Miyop tedavisinde erken tanı ve uygun önlemler, görme kalitesini korumada büyük önem taşır. Gün ışığından faydalanmak, atropin damlaları veya özel kontakt lensler kullanmak, özellikle çocuklar ve gençler için göz sağlığını destekleyen önemli adımlardır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        Yazı Boyutu
