Güneş gözlükleri sadece bir aksesuar değil, göz sağlığının en önemli kalkanlarından biridir. Yanlış cam rengi veya düşük UV koruması, gözlerde yorgunluğa, tahrişe ve uzun vadede kalıcı hasarlara neden olabilir.

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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bahar ve yaz aylarında sıklıkla kullanılan güneş gözlükleri, yalnızca şıklık değil, aynı zamanda göz sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Ancak yalnızca görünümüne bakarak gözlük seçmek, ciddi sağlık risklerine neden olabilir. Bu nedenle güneş gözlüğü seçerken bazı kritik noktalara dikkat edilmelidir.

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1. UV (ULTRAVİYOLE) KORUMASI

Güneş gözlüğü alırken ilk olarak gözlük camlarının UV (ultraviyole) ışınlarına karşı koruyuculuğu değerlendirilmelidir. Etkili bir ultraviyole koruması, özel kaplamalarla sağlanır. Gözlüğün UVA ve UVB ışınlarını yüzde 99 hatta tercihen yüzde 100 oranında bloke edebildiğinden emin olunmalıdır.

Gözlüğün üzerinde “UV 400” ibaresi varsa, bu hem UVA hem de UVB ışınlarını filtrelediğini gösterir. Bu tür gözlükler gözleri zararlı ışınlardan korumanın yanı sıra çevresel rahatlık da sağlar.

Aynalı camlar ise yalnızca gelen ışık miktarını azaltır, ancak UV korumasına doğrudan bir katkısı yoktur. Bu nedenle camların UV blokaj özelliği aynalı olmasıyla karıştırılmamalıdır. 2. MERCEK VE CAM RENGİ Güneş gözlüğü camları, görüş kalitesini artırmak, parlaklığı azaltmak ve derinlik algısını geliştirmek amacıyla renklendirilir. Cam rengi tercihi kişisel zevklere bağlı olsa da, kullanım alanına göre doğru renk seçimi yapılmalıdır. Koyu renkli camlar yoğun güneş ışığında iyi performans gösterirken, hafif ışıklı ortamlarda görüntüyü fazla karartabilir. Açık renkli camlar ise düşük ışık koşullarına uygundur ancak güneşli havalarda yetersiz kalabilir. REKLAM 3. IŞIK EMİLİMİ Kullanım kılavuzlarında yer alan “ışık emilim oranı”, gözlük camının dışarıdan gelen ışığın ne kadarını emdiğini, ne kadarını yansıttığını ve ne kadarını içeri verdiğini ifade eder. Şehir ortamında yüzde 40-50, güneş ışınlarının daha dik geldiği dağlık bölgelerde yüzde 50-70, deniz kıyısında ve kayak yaparken yüzde 80-85 emilim uygundur.

4. DİKEY BİR ÇİZGİYE ODAKLANMALI Kaliteyi anlamanın bir başka yolu da gözlüğü taktıktan sonra dikey bir çizgiye odaklanmaktır. Bu durumda numarasız bir güneş gözlüğünü hareket ettirdiğinizde görüntü hareket etmez. Gözlüğü hafifçe yukarı aşağı, sağa sola hareket ettirdiğimizde bu çizgide oynama ya da kırılmalar oluyorsa o gözlük uygun değildir. HANGİ RENK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ NE ZAMAN KULLANILMALI? Gözlük camının rengi, UV korumasının göstergesi değildir. UV korumalı camlar arasından kullanım amacınıza uygun renkte bir cam seçmelisiniz. İşte cam renklerinin genel özellikleri: REKLAM Kahverengi, Gri, Siyah: Parlak ışığı azaltır, göz yorgunluğunu engeller. Günlük kullanım için idealdir. Yeşil: Renkleri hafifçe değiştirir ama gözleri dinlendirir. Orta derecede ışık koşulları için uygundur. Sarı, Açık Kahverengi, Altın: Düşük ışıkta iyi performans gösterir. Kış sporlarında tercih edilebilir. Turuncu, Kehribar: Derinlik algısını artırır ancak renk algısını bozabileceği için araç kullanırken önerilmez.

Pembe, Kırmızı: Kontrastı artırır, bulutlu havalarda ve doğa sporlarında iyi performans sağlar. MERCEK VE ÇERÇEVE MATERYALİ Güneş gözlüğünün cam ve çerçeve materyali hem konfor hem de dayanıklılık açısından büyük önem taşır. Cam mercekler çizilmeye karşı daha dirençlidir; ancak polikarbon camlar darbelere karşı daha sağlamdır. Polikarbon camlı gözlüklerin kalıplı bir kılıf içinde saklanması önerilir. REKLAM Çerçeveler hafif ve alerji yapmayan malzemelerden olmalıdır. Ağır çerçeveler uzun vadede burun kemiğinde şekil bozukluklarına yol açabilir. Gözlüğün yüze tam oturması gerekir. Kulak ve buruna baskı yapmamalı, kaşları kapatacak şekilde konumlanmalı ve kirpiklere değmemelidir. Güneş ışınlarının yandan sızmasını engellemek için büyük veya sarmal yapıda camlara sahip modeller tercih edilebilir. UYARI: NUMARALI CAM KULLANANLAR İÇİN Miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi göz kusurlarınız varsa, güneş gözlüklerinizi numaralı olarak da yaptırabilirsiniz. Bu durumda mutlaka göz doktorunuza başvurarak güncel numaranızı öğrenmeniz gerekir. Ayrıca göz kuruluğu, alerji gibi göz sağlığınızı etkileyen farklı rahatsızlıklarınız varsa, tercih edeceğiniz cam türüne ve çerçeve modeline karar vermeden önce uzman görüşü almak oldukça faydalı olacaktır.

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