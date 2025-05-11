Yaz kapıda, su şart! En fazla su içeren meyve ve sebzeler hangileridir?
Yalnızca su içmek yeterli değil! Vücudun günlük sıvı ihtiyacını karşılamada, su bakımından zengin meyve ve sebzeler de en az içtiğimiz su kadar önemli. İşte sağlıkla dolu, serinleten o besinler...
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Yaz aylarında susuzlukla mücadele etmenin yolu sadece bardaktan değil, tabaktan da geçiyor! İşte hem serinleten hem de besin değeriyle öne çıkan en yüksek su içeriğine sahip gıdalar...
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1. KARPUZ
Karpuz, su oranı %92 olan, son derece ferahlatıcı ve besleyici bir meyvedir. Bir fincan (154 gram) karpuz, yarım fincandan fazla su içerir. Aynı zamanda lif, A ve C vitaminleri ile magnezyum gibi önemli besin ögelerini barındırır. Fincan başına yalnızca 46 kalori içerdiği için düşük kalorili bir seçenektir. Yüksek su oranı sayesinde karpuz, düşük kalorili yoğunluk sunar ve bu özelliğiyle tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Ayrıca, antioksidanlar açısından da zengin olan karpuz, özellikle likopen içeriğiyle hücre hasarlarını önlemeye yardımcı olur.
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2. ÇİLEK
%91 su oranına sahip çilekler, günlük sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan nemlendirici meyvelerdir. İçerdikleri lif, antioksidanlar, C vitamini, folat ve manganez ile sağlığı desteklerler. Düzenli çilek tüketiminin iltihaplanmayı azaltabileceği ve Alzheimer, diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabileceği gösterilmiştir. Smoothielere, salatalara veya yulaf ezmesine kolayca eklenebilirler.
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3. KAVUN
Kavun, yaklaşık %90 su içeriğiyle yüksek nem kazandıran bir meyvedir. Bir fincan (177 gram) kavun, yarım fincandan fazla su ve 2 gram lif içerir. Bu kombinasyon, tokluk hissini artırarak açlık hissini azaltır. Ayrıca bir porsiyon kavun, günlük A vitamini ihtiyacının %120’sini karşılayabilir.
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4. ŞEFTALİ
%91 su içeriğine sahip şeftali, düşük kalorili ve doyurucu bir meyvedir. A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve antioksidanlar içerir. Orta boy bir şeftali sadece 60 kalori içerir ve lif ile birlikte suyu sayesinde tokluk sağlar. Kabuğuyla tüketildiğinde klorojenik asit gibi faydalı antioksidanlar da alınabilir.
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5. YAĞSIZ SÜT
%95 oranında su içeren yağsız süt, B12 vitamini, riboflavin, A vitamini, kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi temel vitamin ve minerallerle doludur. Spor sonrası hidrasyon için etkili olduğu, su veya spor içeceklerinden daha fazla nemlendirme sağlayabildiği araştırmalarla gösterilmiştir.
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6. SALATALIK
Su içeriği %96 olan salatalık, neredeyse tamamen sudan oluşur ve en düşük kalorili sebzelerden biridir. Yarım fincan (52 gram) salatalık sadece sekiz kalori içerir. İçeriğindeki K vitamini, potasyum ve magnezyum sayesinde besleyicidir. Serinletici yapısıyla özellikle yaz aylarında ideal bir atıştırmalıktır.
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7. MARUL
Marul, %95 su içeriğiyle oldukça nemlendirici bir sebzedir. Bir fincan (72 gram) marul, çeyrek fincandan fazla su ve 1 gram lif sağlar. Ayrıca folat, A ve K vitamini açısından zengindir. Folat, özellikle hamilelikte nöral tüp defektlerini önlemeye yardımcıdır.
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8. KABAK
Kabak, %95’ten fazla su içeren ve kalorisi düşük olan sağlıklı bir sebzedir. Bir fincan doğranmış kabak (124 gram), 20 kaloriden az olup lif ve C vitamini açısından zengindir. Bu sayede hem tok tutar hem de bağışıklık sistemini destekler.
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9. KEREVİZ
Yaklaşık %94 su içeren kereviz, düşük kalorili ve oldukça nemlendirici bir sebzedir. Bir fincanlık porsiyonu sadece 16 kalori içerir. Ayrıca potasyum ve K vitamini gibi sağlığa yararlı mineraller barındırır. Lif içeriğiyle de sindirimi destekler.
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10. DOMATES
Domates, zengin bir besin profiline sahiptir ve su içeriği %94 civarındadır. Orta boy bir domates yarım fincan su içerir. C ve A vitamini gibi bağışıklığı güçlendiren vitaminlerin yanı sıra birçok mineral sunar.
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11. KARNABAHAR
Karnabahar, %92 su içeriğine sahip, düşük kalorili ama yüksek lif içeren bir sebzedir. Bir fincan (100 gram) karnabahar, sadece 25 kalori içerir. Kolin başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir ve sindirimi destekler.
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12. LAHANA
%88 su içeriğine sahip lahana, lif ve birçok temel vitaminle doludur. Özellikle C ve K vitamini ile folat açısından zengin olan lahana, antioksidan özellikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltabilir ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.
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13. GREYFURT
Greyfurt, %90’dan fazla su içeriği ile güçlü bir nemlendirici meyvedir. Yarım greyfurt, yaklaşık 118 ml su içerir. Lif, antioksidanlar, A vitamini, potasyum ve özellikle C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle bilinir.
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