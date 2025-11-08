Habertürk
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!

        İstanbul'da, 13 yaşındaki Y.K. ve 16 yaşındaki A.M. arasında iddiaya göre 'yan bakma' sebebiyle kavga çıktı. Kavgada Y.K.'nın silahla ateş ettiği A.M. bacağından yaralanırken, kavgayı ayırmak için gelen dede 59 yaşındaki Servet Macit hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 13 yaşındaki şüpheli tutuklandı

        Giriş: 08.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:22
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        İstanbul'da olay, 2 Kasım'da saat 23.20 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (13), yan bakma sebebiyle A.M. (16) ile tartıştı.

        ÖNCE BIÇAK ÇEKTİ SONRA KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'daki habere göre tartışmayı ayırmak isteyen A.M.'nin dedesi Servet Macit (59), olay yerine geldi. Bu sırada Y.K. önce bıçak çekti, ardından silahla 4 el ateş açtı.

        DEDESİ HASTANEDE ÖLDÜ

        Kurşunların isabet ettiği Servet Macit ağır yaralanırken, torunu A.M. de bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet Macit kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        13 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Fatih'te yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

        KATİL ÇOCUĞUN 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Öte yandan, şüpheli Y.K.'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti' (TCK 188), 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        "GİDERKEN ARKASINDAN 5 TANE SIKIYOR"

        Mahalle sakini Celalettin Özçelik, "Herhalde torununu dövmüşler, o da dedesini arıyor. Geliyor buraya. Dedesi de 'yapmayın' diyor. Geri dönüp giderken arkasından 5 tane sıkıyor. Bir tane mermi de karşıdaki iş yerine isabet ediyor. İyi bir adamdı" dedi.

        KAVGA ANI KAMERADA

        Y.K. ve A.M. arasında çıkan kavga ve silahla ateş edildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
