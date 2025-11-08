Habertürk
        Zonguldak haberleri: Oğlu kanlar içinde buldu! Vücudunda kesiler var

        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!

        Zonguldak'ta, yakınlarının haber alamadığı 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde ölü bulundu. Vücudunda bıçak kesileri olduğu belirtilen Şen'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Apartmanın güvenlik kameraları incelemeye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:40 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:40
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Zonguldak'ta kan donduran olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak’taki Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e (75) ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için dairesine gitti.

        BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'daki habere göre eve giren Şen'in oğlu, babasını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Burhanettin Şen, 75 yaşındaydı.
        Burhanettin Şen, 75 yaşındaydı.

        VÜCUTTA BIÇAK KESİLERİ SAPTANDI

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in vücudunda bıçak kesileri olduğu tespit edildi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        İncelemenin ardından Şen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

        Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
