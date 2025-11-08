Habertürk
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!

        Galatasaray, Yunus Akgün'ün başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:11
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray’da Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün, fıtık ameliyatı oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

        DÖNÜŞ TARİHİ NE ZAMAN?

        Ht Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Milli futbolcunun, ameliyat olduğu için yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), fıtık operasyonu geçiren milli futbolcu Yunus Akgün için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Habertürk Anasayfa