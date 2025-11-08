Habertürk
        2 kadın hayatını kaybetti! Kahreden kaza kamerada | SON DAKİKA HABERİ

        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:00
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İzmir'de yürekleri yakan kaza, dün Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Kızılüzüm mevkiinde meydana geldi.

        İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki otomobil ile S.K. (22) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbarla kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        İKİ KADIN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedaviye alınan yaralılardan zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli 2 kadın kurtarılamadı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

