        Hava durumu İstanbul | Öğleden sonra birçok kentte sağanak var! SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Kıyı Ege, Toroslar, Trakya ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 07:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:52
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıklar ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        İZMİR: 24, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 21, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu

        MUĞLA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ANTALYA: 24, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 27, Parçalı bulutlu

        ISPARTA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        KONYA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        BOLU: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu

        RİZE: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        TRABZON: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 16, Öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 17, Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu

        VAN: 16, Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 28, Az buluttu ve açık

        DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 26, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
