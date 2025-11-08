Yeni yılda emekli ve memur maaşları ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Yeni yılda emekli ve memur maaşları ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Merkez Bankasının dün açıklanan dördüncü enflasyon raporunda 2025 yılı enflasyon tahmini revize edildi. Önceki raporda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağı tahmin edilirken, son raporda tahmin aralığı yüzde 31-33’e yükseltildi. Önceki raporda yüzde 13-19 aralığında tahmin edilen 2026 yılı enflasyon tahmini ise aynen korundu.

Merkez Bankasının enflasyon tahminini yükseltmesi sonrası memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zamlar ve kıdem tazminatı tavanı gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren kalemlere ilişkin artışlar merak edilmeye başlandı. Enflasyon tahmin aralığına göre söz konusu kalemlerde ne kadar artış olacağını hesapladık.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak.

Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak. EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMLARI ARASINDA 6 PUANDAN FAZLA FARK Emekli memur aylıkları memur maaşlarına paralel artırılıyor. Merkez Bankasının enflasyon tahminlerine göre ocak ayında emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR'lu emeklilerin aylıklarına yapılan zam arasında 6,42 ile 6,51 dolayında fark olacak. Memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR'lulardan daha yüksek zam alacaklar. Memurların toplu sözleşmesi iki yılda bir yenileniyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR'lular lehine fark oluştu. 2024 yılı ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57'de kalacaktı. Kanunla fark kapatıldı ve zam oranı yüzde 49,25'te eşitlendi. Sonraki 6 aylık dönemlerde ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam memur emeklilerinden daha yüksek gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK? En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL'ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak. KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine göre belirleniyor ve memur maaş katsayısına paralel artıyor. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanından az olanlara brüt ücretleri ne ise onun üzerinden her bir yıllık çalışmaya karşılık 30 günlük ücret ödeniyor. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanı tutarında veya daha fazla olanlara ise her bir yıllık çalışmaya karşılık tavan üzerinden ödeme yapılıyor. Kıdem tazminatı tavanı halen 53.919,68 TL olarak uygulanıyor. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa ocak ayında kıdem tazminatı tavanı 64.002,66 TL'ye, enflasyon yüzde 32 çıkarsa 64.487,94 TL'ye, enflasyon yüzde 33 çıkarsa 64.978,61 TL'ye yükselecek.