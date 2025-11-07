Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu - İş-Yaşam Haberleri

        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirinde aklandığı belirlendi. Banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 07.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:03
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

        Soruşturma çerçevesinde Q Yatırım Bankası yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

