Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saat 08.30 sıralarında, Avsallar Mahallesi'nde denizde 2 hortum çıktı.

Bazı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

SAĞANAK, FIRTINA VE HORTUM

DHA'da yer alan habere göre Kumluca'da ise saat 11.00'de başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına Mavikent ve Adrasan mahallelerinde hortuma neden oldu.

4 HORTUM ENDİŞE YARATTI

İki farklı bölgede deniz üzerinde oluşan 4 hortum endişeye neden oldu. Bir süre su yüzeyinde ilerleyen hortumlar karaya çıkmadan etkisini kaybetti. Bu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MERSİN'DE 30 SERAYI HORTUM VURDU

AA'daki habere göre öte yandan Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen 30 sera zarar gördü.

Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.