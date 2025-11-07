El çabukluğuyla değiştirdi! Pazardaki hileye soruşturma!

Bahçelievler Belediyesi, ilçedeki Yenibosna Cuma Pazarı'nda geçen hafta müşterinin seçtiği salatalıkları değiştiren pazarcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlattığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz hafta bir pazarda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Engelli bir pazarcının, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

"Kısa sürede milyonlara ulaşan görüntüler büyük tepki toplarken, Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede, vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgâhı 1 hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı.

"Bu hafta ise zabıta ekipleri, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına şu ifadelerin yer aldığı bir pankart astı, 'Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır'. Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna Cuma Pazarı'nda meydana gelen olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılık dosyasında, 'Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır' denildi."

"VATANDAŞIN HAKKINI KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ" Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Pazar yerleri, vatandaşımızın güvenle alışveriş yapacağı alanlardır. Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" dedi.