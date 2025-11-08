İstatistikler "Evlenmem" diyen Russell Crowe’u doğruluyor

Birliktelik süresi uzayan insanlara; “Ne zaman evleniyorsunuz?” baskısı, sadece yurdumuz topraklarına has bir yaklaşım değil galiba. Bu, evrensel ve herkesin kendinde sormayı hak bildiği soru, biricik ‘Gladyatör’ümüz Russell Crowe’a da yöneltildi. 61 yaşındaki Oscar’lı yıldız, yanıt olarak sunduğu ilginç itirafıyla haftaya damga vurdu. Meğer nişanlısı olarak bildiğimiz Britney Theriot’la hiç nişanlanmamış ve hiçbir zaman da evlenmeyecekmiş!

Russell Crowe, 200'te evlendiği Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Danielle Spencer ile 2018'de boşanmasının ardından bir daha hiç evlenmeyeceğini açıklarken, "Britney ile nişanlı olduğumuz ve tekrar evleneceğim yönünde haberler çıkıyor. Hayır, çok çok iyi arkadaşız ve harika bir ilişkimiz var. Hayatım şu anda çok neşeli ve mutlu. Neden bunu bir düğünle mahvedeyim ki?" sözlerini kullandı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Katıldığı programda bu dikkat çekici sözlerin üzerine el artıran oyuncu, "Bir daha evlenmeyeceğim. Bir kere evlenmek güzel, ama bir daha evlenmek istemiyorum" ifadesiyle evliliğe kapıları tamamen kapattı.

Russell Crowe’un sözleri, ekranlardan ve beyazperdeden tanıdığımız başka isimlerin de geçmişte evlilikle ilgili beklenmedik çıkışlarını hatırlattı. Sandra Bullock, 2010'da başlayan ve yaklaşık 5 yıl süren evliliğin ardından, "Yaptığım gibi yapın demek istemiyorum ama sadık bir eş ve sadık bir anne olmak için bir belgeye ihtiyacım yok" sözlerini sarf etti. 2010 ve 2015 yıllarında iki çocuk evlat edinen ve boşanmasının ardından fotoğrafçı Bryan Randall ile büyük bir aşk yaşayan oyuncu, Randall’ın ALS hastalığına yenik düşüp 2023’te hayatını kaybetmesiyle çok sarsıldı. Ve söylediği gibi sadık bir sevgili olarak, Randall’ın vasiyetini yerine getirdi ve küllerini ABD’nin Wyoming eyaletindeki Snake Nehri'ne saçtı. REKLAM Başından üç evlilik geçen ve son boşanmasını 2016’da gerçekleştiren oyuncu Drew Barrymore, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, neden sonsuza dek evliliğe hayır dediğini anlattı. "Asla, asla, asla. Bir daha asla evlenmeyeceğim! Ayrıca insanların 'asla' kelimesini kullanmaması gerektiğine inanıyorum ve ben asla, büyük harflerle A-S-L-A, asla evlenmeyeceğim” diyerek üstümüzde ‘asla’ fırtınası estirdi.

“Bir daha asla biriyle iç içe olmak istemiyorum. Ayrılırsın ve hayatına devam edersin ama boşanırsan her şey çok farklı olur" diye ekledi. Şarkıcı Shakira, Gerard Piqué ile iki çocuk sığdırdığı 11 yıllık birlikteliğini 2022’de bitirdi. İlişkinin bir türlü evliliğe dönüşmemesi, “Neden?” sorularına maruz kaldı. REKLAM "Doğrusunu söylemek gerekirse, evlilik beni çok korkutuyor. Beni karısı olarak görmesini istemiyorum. Beni kız arkadaşı olarak görmesini tercih ederim" dedi Shakira. Pique ile aralarında sürekli bir baştan çıkarıcılık ve öngörülemezlik duygusunu canlı tutma arzusu taşıdığını söylerken, "Sevgilisi, kız arkadaşı... Küçük bir yasak meyve gibi, anlıyor musunuz? Onu tetikte tutmak istiyorum. Davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğunu düşünmesini istiyorum” diye konuştu. Ama bir aldatılma skandalıyla sona erdi onun da aşk masalı… “Sevgili kalalım” ısrarı ilişkiyi ayakta tutmaya yetmedi. 1970'lerden beri sahneleri ve kalpleri yakıp geçen Al Pacino, Jill Clayburgh ve Diane Keaton gibi oyuncularla flört ettiği kariyerinin ilk günlerinden, Beverly D’Angelo ve Meital Dohan gibi isimlerle daha sonraki ilişkilerine kadar renkli bir ilişki geçmişine sahip.

REKLAM Al Pacino, sayısız yüksek profilli ilişkisine rağmen, asla nikâh masasına oturmadı. 2015'te verdiği bir röportajda; "Elbette mümkün, evlenirim ama bu, konunun dışında görünüyor. Hiçbir fikrim yok ama asla, asla demem" şeklindeki esprili çıkışı unutulmazlar arasında. Bir başka röportajında; "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama evlilik bir ruh halidir, bir sözleşme değil. 16 yaşımdan beri kadınlarla yaşadım ve hepsi oyuncuydu. Ne zaman bir oyuncuyla ilişkiye başlasam, ‘Belki de bu konuya girmemeliyiz’ dedim hep” sözleriyle duruşunu netleştirdi. Aslında sadece ünlü isimler arasında değil, tüm dünyada birlikte yaşama, evliliğin ‘zorunlu durak’ olmaktan çıkması ve daha geç yaşta evlilik yaygınlaşıyor. İstatistikler; Russell Crowe, Sandra Bullock, Drew Barrymore, Shakira ve Al Pacino örnekleriyle uyumlu genel bir eğilim olduğunu gösteriyor. Örneğin Avrupa Birliği istatistik otoritesi olan Eurostat’a göre evlenme hızı; 1964’te binde 8 iken, 2019’da 4,3’e, 2022’de 4,2’ye kadar düştü. REKLAM ABD’de National Center for Health Statistics verilerine göre evlilik hızı 1980’de binde 10,6 iken, 2000’de 8,2’ye, 2019’da 6,1’e kadar düştü. Pandemi etkili bu düşüş, 2022’de 6,2 gibi sınırlı toparlanmayla sonuçlandı.

Ülkemizde de TÜİK verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2022'de, 575 bin 891 iken, 2023'te 565 bin 435 oldu. Evlenme hızı 2001’de binde 8’in üzerindeyken, 2023’te yaklaşık binde 6,5’e geriledi. 2024'de 568 bin 395 evlilik yapılırken, evlilik hızında çok küçük bir artış oldu; binde 6,6. Sonuç olarak hem Türkiye’de hem de dünyada evlilikler uzun vadede azalıyor. Oranlar 1970’lerden bu yana hemen her bölgede belirgin şekilde geriledi. Pandemi geçici olarak oranları daha da düşürdü. Sonrasında bazı ülkelerde küçük toparlanmalar olsa da genel trend aşağı yönlü. Elbette evliliğe mesafeli yaklaşmanın tek bir nedeni yok. Ünlü isimlerin tercihlerini bir kenara koyarak; toplumlar genelinde ekonomik nedenler, eğitim süresinin uzaması, kariyer hedeflerinin önceliklendirilmesi, normların değişmesi ve daha fazla nedeni sayabiliriz. Ne Russell Crowe’un ne de benzer düşüncedeki diğer sanatçıların tercihlerine not veriyoruz; yalnızca bu eğilimin istatistiklerle örtüştüğünü aktarıyoruz.