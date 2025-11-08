Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

REKLAM advertisement1

"FİZİKİ SALDIRI İDDİASI"

İddiaya göre, söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşımıza fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

REKLAM

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir.

Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.