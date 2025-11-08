Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede, tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız talep edilmesine itiraz eden kişi, görevli personel tarafından darp edildiğini öne sürdü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 08:23 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

        "FİZİKİ SALDIRI İDDİASI"

        İddiaya göre, söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşımıza fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

        REKLAM

        "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir.

        Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Habertürk Anasayfa