        Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın: 6 ölü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Parfüm deposunda yangın faciası: 6 ölü!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında facia yaşandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve yangının nedeninin araştırıldığını söyledi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Yangında 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Facia ve bir yaralının olay yerinden kaçış anı da kameraya yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili olarak "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Müfettiş görevlendirdi. Yaşanan elim olayı yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:20
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

        PARFÜM İMALATI YAPILAN DEPODA YANGIN

        AA'daki habere göre Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        VALİ AKTAŞ: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Facia anında, yaralının olay yerinden kaçışı da kameraya yansıdı.
        Facia anında, yaralının olay yerinden kaçışı da kameraya yansıdı.

        "YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş olay yerinde yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın tedavisi Şehir Hastanesi'nde yanık ünitesinde devam ediyor. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alındı.

        Cumhuriyet Savcılarımızın koordinesinde, emniyet ve AFAD yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları yapıyorlar. Yangınla ilgili tüm tespitler yapıldıktan sonra açıklanacak. İş yerinin ruhsatı tabii ki var. Gerekli her türlü araştırma yapılacaktır" dedi.

        KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        YILMAZ: SORUŞTURMALAR BAŞLATILMIŞTIR

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılmıştır" dedi.

        TUNÇ: BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili olarak "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi" dedi.

        IŞIKHAN: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Müfettiş görevlendirdi. Yaşanan elim olayı yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

        ÖZEL'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05’te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır.”

        CENAZELER FABRİKADAN ÇIKARILDI

        Yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ceset torbalarıyla fabrikadan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Ekiplerin, fabrikada başka birinin olup olmadığını kontrol çalışmaları sürüyor.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
