Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

PARFÜM İMALATI YAPILAN DEPODA YANGIN

AA'daki habere göre Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

VALİ AKTAŞ: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Facia anında, yaralının olay yerinden kaçışı da kameraya yansıdı.

"YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş olay yerinde yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın tedavisi Şehir Hastanesi'nde yanık ünitesinde devam ediyor. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alındı.

Cumhuriyet Savcılarımızın koordinesinde, emniyet ve AFAD yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları yapıyorlar. Yangınla ilgili tüm tespitler yapıldıktan sonra açıklanacak. İş yerinin ruhsatı tabii ki var. Gerekli her türlü araştırma yapılacaktır" dedi.

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. YILMAZ: SORUŞTURMALAR BAŞLATILMIŞTIR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılmıştır" dedi. TUNÇ: BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili olarak "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi" dedi. IŞIKHAN: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Müfettiş görevlendirdi. Yaşanan elim olayı yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. ÖZEL'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." VALİLİKTEN AÇIKLAMA Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05’te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır.” CENAZELER FABRİKADAN ÇIKARILDI Yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ceset torbalarıyla fabrikadan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Ekiplerin, fabrikada başka birinin olup olmadığını kontrol çalışmaları sürüyor.