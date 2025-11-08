Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleri karşısında kötü bir maç oynadıklarını ve 1 puanın kendileri için artı olduğunu söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında kötü oynadıklarını belirterek, "Kötü bir maç, kaybedilmiş 2 puan var. Üzgünüz ama bu kadar kötü bir maça 1 puan hanemize artı olarak 1 yazabiliriz. Bu da iyi denilebilir." dedi.

Oyunun ilk bölümünde, ilk 15-20 dakika istediklerinin birçoğunu yaptıklarını ifade eden Tekke, şöyle devam etti:

"Sonrasında baskılarımızın düştü, hızı düştü, rakip baskımızı kırdı. Özellikle ön bölümde yine istediğimiz, çok tekrar ettiğimiz ama istediğimiz şeylerin birçoğu olmadı. İkinci yarı oyunun ilk başında yine formasyon değişerek bir baskı kurduk yine kırıldık. Sonrasında çok üretken olamadığımız 1-2 tane pozisyon var. Onun haricinde beklerken bu kadar çok pozisyonu ceza sahamız içinde vermemiz gerekir. Çok olumlu konuşabileceğim sadece maçın ilk bölümü, 20 dakika diyebilirim. Onun haricinde son bölümde alabildiğimiz en fazla riski aldık bence. Bu da çok sahaya yansımadı."

Tekke, Alanyaspor’u da tebrik ederek, "Gayet cesur oynadılar, iyi oynadılar. Onlara da başarılar. Biz duygu olarak, aşağıda kalmamamız gerektiğini ve 'maç kolay kazanılmaz'ı bir kez daha deneyimledik. Bu hepimize, bana, ekibime ve tüm oyuncularıma bir uyarı olsun. Yani hazırlanışı ve yaşayışı bakımından değerlendirdiğinizde tabii ki Arseniy’in, Savic’in olmayışı çok etken. Özellikle top bizdeyken baskı kırmada ama bazen bu nasipsizlikler olabiliyor. Talihsizlik diyelim ona. Çünkü Arseniy, cuma günü sakatlandı sahanın dışında. Yapacak bir şey yok. Kaybedilmiş 2 puan diye bakmıyorum ben. Dolu tarafından bakalım, çok kötü bir oyun ve 1 puan, iyi diyelim."