        Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Bu oyuna 1 puan çok iyi!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.11.2025 - 20:00 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:06
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleri karşısında kötü bir maç oynadıklarını ve 1 puanın kendileri için artı olduğunu söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında kötü oynadıklarını belirterek, "Kötü bir maç, kaybedilmiş 2 puan var. Üzgünüz ama bu kadar kötü bir maça 1 puan hanemize artı olarak 1 yazabiliriz. Bu da iyi denilebilir." dedi.

        Oyunun ilk bölümünde, ilk 15-20 dakika istediklerinin birçoğunu yaptıklarını ifade eden Tekke, şöyle devam etti:

        "Sonrasında baskılarımızın düştü, hızı düştü, rakip baskımızı kırdı. Özellikle ön bölümde yine istediğimiz, çok tekrar ettiğimiz ama istediğimiz şeylerin birçoğu olmadı. İkinci yarı oyunun ilk başında yine formasyon değişerek bir baskı kurduk yine kırıldık. Sonrasında çok üretken olamadığımız 1-2 tane pozisyon var. Onun haricinde beklerken bu kadar çok pozisyonu ceza sahamız içinde vermemiz gerekir. Çok olumlu konuşabileceğim sadece maçın ilk bölümü, 20 dakika diyebilirim. Onun haricinde son bölümde alabildiğimiz en fazla riski aldık bence. Bu da çok sahaya yansımadı."

        Tekke, Alanyaspor’u da tebrik ederek, "Gayet cesur oynadılar, iyi oynadılar. Onlara da başarılar. Biz duygu olarak, aşağıda kalmamamız gerektiğini ve 'maç kolay kazanılmaz'ı bir kez daha deneyimledik. Bu hepimize, bana, ekibime ve tüm oyuncularıma bir uyarı olsun. Yani hazırlanışı ve yaşayışı bakımından değerlendirdiğinizde tabii ki Arseniy’in, Savic’in olmayışı çok etken. Özellikle top bizdeyken baskı kırmada ama bazen bu nasipsizlikler olabiliyor. Talihsizlik diyelim ona. Çünkü Arseniy, cuma günü sakatlandı sahanın dışında. Yapacak bir şey yok. Kaybedilmiş 2 puan diye bakmıyorum ben. Dolu tarafından bakalım, çok kötü bir oyun ve 1 puan, iyi diyelim."

        "Trabzon’da, bu statta kimle oynarsanız oynayın 3 puan haricinde bir şey düşünmemiz mümkün değil." şeklinde sözlerini sürdüren Tekke, şöyle devam etti:

        "Hedef olarak benim gösterdiğim hedef belli. Trabzonspor olarak bize insanlar kızabilirler. Başkanımızın, yönetimdeki abilerimizle konuştuğumuzda, sezon başından şu sürece kadar yaşadığımız süreçte bence en gerçekçi şey bu, 1 ile 4 arasındaki hedef. Bu hedefte bir şaşma yok. Rakibinizin de sizden daha iyi oynadığını kabul etmelisiniz bazen. Bu maç için oyunun ilk bölümünde biz daha iyiydik. İkinci bölümünde ve son bölümünde bence onlar daha iyiydiler. Bugün bu kayıp bizi üzdü tabii ki. Mutlu olacak halim yok. Ama totalde baktığınızda 90 dakikada 1 korner atmışız. Rakibin ceza sahamıza girişi çok fazla. 1 puan artı 1. Bu beni asla mutlu etmez. Ben bunu kabul etmem."

        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Haberi Görüntüle
