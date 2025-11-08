İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye yavru aslan getirileceği yönünde ihbar aldı.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, yavru aslanın Tuzla'da bir veteriner kliniğine bırakıldığı belirlendi.

Ekipler, kliniğe operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 40 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirilirken, 2'si veteriner hekim 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yavru aslanın Türkiye'ye getirildiğinde 15 günlük olduğu belirtildi. Tuzla Aslan Park'ta koruma altına alınan ve 'Hugo' adı verilen yavru aslanla 1 veteriner hekim ile 3 bakıcı ilgilenecek.

Veteriner hekim Yücel Yılmaz, "Hugo, yaklaşık 40 günlük bir aslan yavrusu. Ülkemize kaçak yollarla sokulmuş. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün takibiyle Tuzla Aydınlı'da bir veteriner kliniğinde yakalanmış. Bize getirildiğinde kötü durumdaydı. Biz burada bakımını ve büyütmesini yapacağız. Hayvanda bir bronşit vardı. Uygunsuz şartlarda taşındığı için burnunda, göz kapağında ve çenesinin altında yara var. Geldiğinde 3 kilo 400 gramdı. Şu anda 4 kiloyu geçti. Tedavisini yapıyoruz. Gerekli ilaçlarını veriyoruz. İlk güne göre şu anda gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.

"PSİKOLOJİK DESTEK DE VERMEK GEREKİYOR"

Yılmaz, "Günde dört öğün besliyoruz. Gecede bir besleme yapıyoruz. Bu yaşlarda öyle beslenmesi gerekiyor. Büyüdükçe beslenme öğünleri azalacak, önce üçe, sonra da ikiye düşecek. Burada gerekli şartları sağladık. Hayvana ilaç ve yemek dışında psikolojik destek de vermek gerekiyor. Çünkü ortada kalmış bir hayvan. Şu anda annesini arıyor. Biz elimizden geldiği kadar annelik yapmaya çalışıyoruz. İnanın psikolojisi iki günde çok düzeldi ve daha da iyi olacak. Hayvanın kendine gelmesi yaklaşık 3 ay sürecek. Sonra da bundan iki üç ay büyük yavrularımız var. Onlarla adapte edip tekrar doğadaki gibi beraber şekilde yaşamaya devam edecek" dedi.

"ARTIK VATANI BURASI DİYEBİLİRİZ"

Yılmaz, "Burada kalacak muhtemelen. Buna Milli Parklar karar verecek tabii ki ama. Çünkü buradaki şartlar kendisi için uygun. Kendi yaşıtına yakın arkadaşları da var her şeyden önce. Biraz büyüyüp kendine gelince onlarla beraber burada yaşamaya devam edecek. Çünkü hayvanın geldiği ülke belli değil şu anda. Onun için gönderilecek bir yer de yok. Artık vatanı burası diyebiliriz. Bu hayvanlar sadece hayvanat bahçeleri arasında ticareti yapılabilen ya da bakımı yapılabilen hayvanlar. Böyle şahıslar bu hayvanlarla ilgilenemiyor, bakımını yapamıyorlar. Örneğini burada görüyoruz aslında. Hayvanı yedirmesini bilmemişler, işte taşımasını bilmemişler. Belki bir gün sonra bu hayvan yakalansaydı ölmüş olacaktı. Zamanında müdahale olmuş" dedi.