Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tuzla'da ele geçirildi... Yavru aslana 'Hugo' adı verildi

        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi

        Tuzla'da bir veteriner kliniğine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen 40 günlük erkek Afrika aslanına 'Hugo' adı verildi. Tuzla Aslan Park'ta koruma altına alınan yavru aslanla 1 veteriner hekim ile 3 bakıcı ilgilenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:16 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye yavru aslan getirileceği yönünde ihbar aldı.

        Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, yavru aslanın Tuzla'da bir veteriner kliniğine bırakıldığı belirlendi.

        Ekipler, kliniğe operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 40 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirilirken, 2'si veteriner hekim 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yavru aslanın Türkiye'ye getirildiğinde 15 günlük olduğu belirtildi. Tuzla Aslan Park'ta koruma altına alınan ve 'Hugo' adı verilen yavru aslanla 1 veteriner hekim ile 3 bakıcı ilgilenecek.

        REKLAM

        "4 KİLOYU GEÇTİ"

        Veteriner hekim Yücel Yılmaz, "Hugo, yaklaşık 40 günlük bir aslan yavrusu. Ülkemize kaçak yollarla sokulmuş. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün takibiyle Tuzla Aydınlı'da bir veteriner kliniğinde yakalanmış. Bize getirildiğinde kötü durumdaydı. Biz burada bakımını ve büyütmesini yapacağız. Hayvanda bir bronşit vardı. Uygunsuz şartlarda taşındığı için burnunda, göz kapağında ve çenesinin altında yara var. Geldiğinde 3 kilo 400 gramdı. Şu anda 4 kiloyu geçti. Tedavisini yapıyoruz. Gerekli ilaçlarını veriyoruz. İlk güne göre şu anda gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.

        "PSİKOLOJİK DESTEK DE VERMEK GEREKİYOR"

        Yılmaz, "Günde dört öğün besliyoruz. Gecede bir besleme yapıyoruz. Bu yaşlarda öyle beslenmesi gerekiyor. Büyüdükçe beslenme öğünleri azalacak, önce üçe, sonra da ikiye düşecek. Burada gerekli şartları sağladık. Hayvana ilaç ve yemek dışında psikolojik destek de vermek gerekiyor. Çünkü ortada kalmış bir hayvan. Şu anda annesini arıyor. Biz elimizden geldiği kadar annelik yapmaya çalışıyoruz. İnanın psikolojisi iki günde çok düzeldi ve daha da iyi olacak. Hayvanın kendine gelmesi yaklaşık 3 ay sürecek. Sonra da bundan iki üç ay büyük yavrularımız var. Onlarla adapte edip tekrar doğadaki gibi beraber şekilde yaşamaya devam edecek" dedi.

        "ARTIK VATANI BURASI DİYEBİLİRİZ"

        Yılmaz, "Burada kalacak muhtemelen. Buna Milli Parklar karar verecek tabii ki ama. Çünkü buradaki şartlar kendisi için uygun. Kendi yaşıtına yakın arkadaşları da var her şeyden önce. Biraz büyüyüp kendine gelince onlarla beraber burada yaşamaya devam edecek. Çünkü hayvanın geldiği ülke belli değil şu anda. Onun için gönderilecek bir yer de yok. Artık vatanı burası diyebiliriz. Bu hayvanlar sadece hayvanat bahçeleri arasında ticareti yapılabilen ya da bakımı yapılabilen hayvanlar. Böyle şahıslar bu hayvanlarla ilgilenemiyor, bakımını yapamıyorlar. Örneğini burada görüyoruz aslında. Hayvanı yedirmesini bilmemişler, işte taşımasını bilmemişler. Belki bir gün sonra bu hayvan yakalansaydı ölmüş olacaktı. Zamanında müdahale olmuş" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yavru aslan
        #tuzlada ele geçirilen aslan
        #Hugo
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa