Urfa haberleri: Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde Eyyübiye Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce aile büyükleri de kavgaya karıştı.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAK KULLANILDI

DHA'daki habere göre bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Abdullah Seyyidoğlu (28), İbrahim Seyyidoğlu, Muhammed Şamil Seyyidoğlu ile baba Zeki Seyyidoğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Seyyidoğlu, kurtarılamadı.

BABA VE 2 KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Baba ve iki kardeşinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.