Dursun Özbek'ten transfer ve Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Futbolda doğru transferlere imza attıklarını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu noktalardan biri yaptığı transferler. Takımı muhafaza ettik. Başarılı bir takım kurduk. Çıtayı da çok yükselttik. Türk futbolunun en yüksek maliyetli transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik yapısının bu transfer için uygun olmadığına dair eleştiri aldık. Galatasaray'ın geldiği ekonomik seviye bu transferleri yapmak için müsait. Sürdürülebilir bir finansal yapı yakaladık. Bu yapıyı bozacak hiçbir faaliyetin içine girmiyoruz. Özellikle Avrupa'da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için gerekeni yapacağız." diye konuştu.