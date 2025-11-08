Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor" | Dış Haberler

        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye ilişkin açıklamasında "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:40 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız." dedi.

        Miranda eyaletine bağlı kırsal bölgeyi ziyaret eden Maduro, yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine değindi.

        ABD'nin kendilerini Hollywood filmlerindeki kötü karakterlere benzettiğini savunan Maduro, şunları söyledi:

        "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar. Biz, Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Karayipliler, Afrikalılar ise her zaman filmlerin kötü karakterleriyiz. Varsın onlar kendi kötü filmlerinde yaşasınlar, biz burada Tanrı'nın kudretli vizyonuyla yeniden doğan güçlü bir mucize gibiyiz."

        REKLAM

        Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'nde 14 haftadan bu yana ülkesini tehdit ettiğini belirterek, "15 gemileri, 2 bin 600 füzeleri, 100 uçakları var ve şimdi de Gerald Ford adlı dünyanın en büyük uçak gemisi geliyor. Gringolar (ABD), canları ne istiyorsa onu yapsın, biz sarsılmayız." ifadelerini kullandı.

        Venezuela'da kapsamlı savunma sisteminin bulunduğunu dile getiren Maduro, "Kendine özgü bir askeri modelimiz ve bütünsel savunma konseptimiz var. Haftalardır denediğimiz ulusal bütünsel savunma sistemimiz mevcut. ABD emperyalizminin tüm saldırılarına rağmen Venezuela, büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa