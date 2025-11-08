Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!

İstanbul'da olay, Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde, 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı.

"YOLU KAPATTIN" DEYİP SALDIRDI

DHA'daki habere göre Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darp ettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.