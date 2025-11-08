Habertürk
        Haberler Gündem Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı

        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından saat: 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 07:05 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:35
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

        Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları saat: 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #yangın
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
