Güneş lekesi çeşitli nedenlerle oluşabilmektedir. Söz konusu nedenlerin başında genetik faktörlerle cilde zarar veren güneş ışınına maruz kalmak bulunmaktadır. Hatta bazı kişilerde güneşten gelen ışınlar yalnızca leke oluşturmaz. Hali hazırda var olan leke ve çillerin görünümlerini koyulaştırır. Cilde zararı açık olan bu durumdan herkes kurtulmak istemektedir. Bilhassa yaz tatillerinde güneşlenen ve denize giren kişilerde güneş lekesi daha fazla oluşmaktadır. Lekelerin oluşumundan rahatsızlık duyan kişiler de bu lekelerden kurtulmak için çözüm aramaktadır. Özellikle evde uygulanabilen, kolay ve maliyeti düşük çözümler daha fazla ilgi çekmektedir. Evde herkesin kolaylıkla uygulayarak güneş lekelerinden kurtulabileceği çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu içeriğimizde güneş lekesine iyi gelen doğal çözümler: güneş lekelerine iyi gelen yağlar, sabunlar, bitkiler ve maskeler hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte güneş lekelerine iyi gelen doğal çözümler ile ilgili merak edilenler…

Güneş Lekesine İyi Gelen Yağlar

Güneş lekesine iyi gelen yağlar arasında limon, ıtır, bergamot ve gül yağı baştadır. Diğer yandan gül yağı ile yapılan toniklerde düzenli kullanımda güneş lekelerinin yok olmasını sağlamaktadır.

Güneş Lekelerine İyi Gelen Sabunlar

Güneş lekelerine iyi gelen sabunlar bulunmaktadır. Bunların başında havuç sabunu gelmektedir. Çil ve güneş lekelerini geçirmesiyle ünlü olan havuç sabunu cilt için de çok faydalıdır.

Güneş Lekesine İyi Gelen Bitkiler

Güneş lekesine iyi gelen bitkiler çeşitlidir. Örneğin yeşil çay, aloe vera gibi bitkiler güneş lekesini düzenli kullanımda tamamen geçirmektedir. Bunların yanı sıra elma sirkesi, hint yağı, limon suyu, süt ve yaban mersini de güneş lekesine iyi gelen çeşitli bitkisel çözümler arasında sayılabilmektedir.

Güneş Lekelerine İyi Gelen Maskeler

Güneş lekelerine iyi gelen maskeler bulunmaktadır. Bunların evinizde kolaylıkla uygulayarak güneş lekelerinizden kurtulabilirsiniz. Bunlardan biri yumurta akı, yoğurt ve limon suyu karışımıyla yapılmaktadır. Bu karışımı haftada bir cildinize uygulayarak olumlu sonuç almanız mümkündür. Maskeyi yaptıktan sonra 15-20 dk bekleyerek lekeler üzerindeki etkisini arttırabilirsiniz. Ardından yıkama ve durulama işleminden sonra gül suyunu tonik olarak kullanırsanız maske daha etkili olacaktır.

Güneş Lekelerine Evde Doğal Çözüm Önerileri

Güneş lekelerine evde doğal çözüm önerileri arasında elma sirkesi öne çıkmaktadır. Elma sirkesini lekelerin üzerine direkt olarak sürüp bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Her hafta bu uygulamayı yaparsanız kısa zamanda güneş lekelerinin açıldığını fark edeceksiniz. Diğer yandan elma sirkesi ile limon suyunu karıştırarak da güneş lekeleri için kolay bir çözüm üretebilirsiniz.

Güneş Lekesi İçin Maske Önerileri

Güneş lekesi için maske önerileri çeşitlidir. Bunlardan biri elma sirkesi ve limon suyu ile yapılmaktadır. İkisinden de eşit miktarda alarak karıştırdıktan sonra direkt lekelerin üzerine uygulayabilirsiniz. Uygulamanın ardından 15 dk beklerseniz maskenin etkisi artacaktır. Ardından yüzünü durulayıp gül yağı ya da gül suyu sürerek daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Ancak bazı kişilerde elma sirkesi ve limon suyu alerjik reaksiyona neden olabilmektedir. Bu yüzden bu maskeyi gündüz değil de gece yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece cildiniz güneş ışınlarına maruz kalmaz ve gece iyileşme etkisi iki katına çıkar. Diğer yandan eğer bu maskeyi uyguladıktan sonra kızarıklık ya da kaşıntıya rastlarsanız cildinizi bol suyla durulayıp bu maskeyi bir daha yapmayın. Ancak bu durum sadece çok aşırı hassas ve problemli ciltlerde ortaya çıkmaktadır. Normalde elma sirkesi ve limon suyu cilde zararlı değil aksine oldukça faydalıdır.