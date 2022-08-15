Güneş lekeleri neden oluşur, nasıl geçer?

Güneş lekeleri bazen ilaçların yan etkisi şeklinde de oluşabilmektedir. Ancak genel olarak güneşin altında uzun süre vakit geçiren kimselerde daha fazla oluşmaktadır. Kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber güneş lekelerinin çoğunlukla yüzde, kolda ve sırtta oluştuğunu söylemek mümkündür. Çil gibi kahvemsi lekeler oluşturan güneş pek çok kişi tarafından beğenilmemektedir. Bu da kişileri güneş lekelerinden kurtulma yöntemlerini bulmaya itmektedir. Yazın tatile gidip güneşlenen kimselerde daha fazla ortaya çıkan güneş lekeleri çeşitli yöntemlerle yok edilebilmektedir. Bu içeriğimizde güneş lekeleri neden oluşur, neden geçer? Güneş lekesine ne iyi gelir? Gibi pek çok sorunun yanıtlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşte güneş lekeleri hakkında merak edilenler…

Güneş Lekesi Neden Oluşur?

Güneş lekesi kimsenin istemediği bir durumdur. Peki güneş lekesi neden oluşur? Bu durumun çeşitli nedenleri vardır. Örneğin kişinin cilt rengi, güneşten gelen ve cilde zarar veren ışınlar, hamilelik, doğum kontrolü için alınan ilaçlar, kullanılan ilaç ve kremler ile tiroit rahatsızlığı kişide güneş lekelerinin oluşmasına neden olabilir.

Güneş Lekeleri Nasıl Geçer?

Pek çok kişi güneş lekeleri nasıl geçer diye merak eder. Bunun için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan biri de limon suyudur. Güneş lekelerine limon suyu sürerek geçmesini sağlayabilirsiniz. Ancak limon suyunu lekelerin üzerine sürdükten sonra yaklaşık yarım saat beklemeniz gerekmektedir. Sonrasında bölgenin suyla yıkanması gerekmektedir. Bir diğer faydalı uygulama ise aloe vera ile yapılabilir. Doğal aloe vera sürerek de güneş lekelerinden kurtulmanız mümkündür.

Güneş Lekesine Ne İyi Gelir?

Güneş lekesine ne iyi gelir diye merak edenlere çeşitli doğal yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri limon suyudur. Limon suyu güneş lekelerini geçirmeye yardımcı olmaktadır. Diğeri elma sirkesidir. Elma sirkesi güneş lekeleri başta olmak üzere pek çok lekeden kurtulmanızı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra aloe vera, süt ve yeşil çaydan da güneş lekelerinizden kurtulmak için destek alabilirsiniz.

Güneş Lekesi Kalıcı mı Geçer mi?

Güneş lekelerinden mustarip olan kişiler korktukları için güneş lekesi kalıcı mı geçer mi diye sorarlar. Güneş lekelerinin kendiliğinden geçmesi pek mümkün değildir. Ancak çeşitli leke tedavileri ile güneş lekelerinden kurtulmak mümkündür.

Güneş Lekesi En Hızlı Nasıl Geçer?

Güneş lekesi en hızlı nasıl geçer sorusunun en basit yanıtı limon suyudur. Limon suyu güneş lekeleri konusunda harikalar yaratmaktadır. Güneş lekelerinize limon suyunu sürdükten sonra ortalama yarım saat bekledikten sonra bölgeyi yıkayın. Düzenli uygulamada lekelerin azaldığını fark edeceksiniz.

Güneş Lekesi İçin Maske Önerileri

Güneş lekesi için maske önerileri arasında öne çıkanlardan biri süttür. Sütün cilt rengini açma özelliği olduğundan güneş lekelerine de iyi gelir. Uygulaması da oldukça basittir. Sütü güneş lekelerinin üstüne sürdükten sonra 20 dk kadar bekleyip yıkayabilirsiniz. Bir diğer yöntem de aloe veradır. Doğal aloe vera jelini güneş lekelerinin üzerine düzenli olarak sürdüğünüzde zamanla geçtiğini fark edeceksiniz. Bir başka maske tarifi de yoğurt, karbonat ve limon suyu ile birlikte hazırlanır. Bu üç malzemeyi birleştirerek güneş lekelerinin üzerine sürebilirsiniz. Her üç malzemenin de cildi beyazlatma özelliği olduğundan düzenli kullandığınızda güneş lekelerinin açıldığını görebilirsiniz. Maskeyi haftalık olarak uygulamanız yeterlidir. Her uygulamada ortalama güneş lekesi olan bölgede 15-20 dk maskeyi bekletin ardından durulayın. Ancak herhangi bir şeye alerjiniz varsa bu karışımı farklı bir bölgede deneyerek de uygulayabilirsiniz. Evde yapılan basit yöntemler sayesinde kolaylıkla güneş lekelerinizden kurtulabilirsiniz.