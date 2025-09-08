Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 8 Eylül Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Niğde ve Kayseri, Adana ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 07:20 Güncelleme: 08.09.2025 - 07:20
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

