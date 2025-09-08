Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 27° Ankara Yağmurlu 21° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 30° Trabzon Sağanak Yağış 25° Bursa Kısmen Güneşli 24° Adana Sağanak Yağış 32° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 31° Ağrı Güneşli 29°

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.