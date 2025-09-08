Nijerya Milli Takımı'ndan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
Nijerya Milli Takımı'dan bir yetkili, Victor Osimhen'in sakatlığı ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı.
Yıldız golcü, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak mücadeleye devam edemedi. Sakatlığının ardından Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili yıldız oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
ScoreNigeria'ya konuşan yetkili, üst düzey yöneticilerin Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.
Yetkili, hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:
"Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu."
"GALATASARAY'I SUÇLAYABİLİR Kİ?"
Ancak Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi ve Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesi gerekti.
Yetkili isim bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli'den almak için büyük bir servet harcadılar."
İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Victor Osimhen'in yakın zamanda İstanbul'da olması ve MR'ının çekilmesi bekleniyor.
