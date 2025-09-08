Habertürk
        Nijerya Milli Takımı'ndan Galatasaray ve Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Nijerya Milli Takımı'ndan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!

        Nijerya Milli Takımı'dan bir yetkili, Victor Osimhen'in sakatlığı ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 21:16 Güncelleme: 08.09.2025 - 21:16
        • 1

          Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı.

        • 2

          Yıldız golcü, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak mücadeleye devam edemedi. Sakatlığının ardından Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili yıldız oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

        • 3

          ScoreNigeria'ya konuşan yetkili, üst düzey yöneticilerin Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.

        • 4

          Yetkili, hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:

          "Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu."

        • 5

          "GALATASARAY'I SUÇLAYABİLİR Kİ?"

          Ancak Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi ve Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesi gerekti.

        • 6

          Yetkili isim bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

          "Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli'den almak için büyük bir servet harcadılar."

        • 7

          İSTANBUL'A DÖNÜYOR

          Victor Osimhen'in yakın zamanda İstanbul'da olması ve MR'ının çekilmesi bekleniyor.

        • 8
