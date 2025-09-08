İstanbul'da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İzmir'de hepimizi sarsan acı haber aldık. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum.

"ÇOCUKLARIMIZ KİTAPLARINI MASALARINDA HAZIR BULACAK"

Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi. Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YENİDEN HAKİM KILDIK"

Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık.

Hükümetlerimizin en büyük yatırımı eğitime dolayısıyla insanadır. Bu sene de çocuklarımız okula başladığında kitaplarını masalarında hazır bulacak. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık. 2025'te eğitime tahsis ettiğimiz bütçe 2 trilyon 186 milyar liradır. 800 bin öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık."