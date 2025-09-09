Habertürk
        Haberler Gündem Politika CHP: İhtimaller ve senaryolar! İşte merak edilen soruların yanıtları | Son dakika haberleri

        CHP: İhtimaller ve senaryolar! İşte merak edilen soruların yanıtları

        İstanbul İl Kongresi iptal edilen CHP'de Gürsel Tekin'in görevlendirilmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Can Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, 15 Eylül'deki dava, YSK'ya yapılan itiraz, olağanüstü kurultay süreçlerini aktardı

        Giriş: 09.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:40
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Başkanlığı üzerinden başlayan tartışmalarla tarihi bir dönemeçten geçiyor.

        Mahkemelerin verdiği tedbir kararları, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tutumu ve yaklaşan kongreler, partinin geleceğini doğrudan etkileyecek başlıklar olarak öne çıkıyor.

        Ankara kulislerinde en çok sorulan soru ise şu: CHP bu krizden nasıl çıkacak? İşte merak edilen sorular ve yanıtları:

        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        MAHKEMELER KONGRELERİ DURDURABİLİR Mİ?

        YSK, CHP’nin İstanbul İl Yönetimi yerine kayyum atanmasına yaptığı itirazı reddetti. Ancak bu karar, kayyum uygulamasının hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmiyor. YSK yalnızca bu tür tedbir kararlarının denetim merciinin adli yargı olduğunu işaret etti. Buna göre; kararı veren mahkeme CHP’nin itirazını reddederse, istinaf yolu gündeme gelecek.

        Buna karşılık YSK, kritik bir hamleyle ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarını “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kaldırdı. Böylece kongreleri durdurma yetkisinin yalnızca YSK’ya ait olduğu vurgulanmış oldu. YSK’nın bu kararı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 39. Olağan İl Kongresi’ni durdurma kararını da işlevsiz kıldı.

        Gelinen noktada, CHP’nin önünde olağan ve olağanüstü kongrelerin yapılmasını engelleyecek bir yargı bariyerinin kalmadığı belirtiliyor. İstanbul’da 24 Eylül’de gerçekleştirilecek Olağanüstü İl Kongresi ile 39. Olağan İl Kongresi eş zamanlı olarak ilerleyecek. Çağrı heyetlerinin ise yalnızca kongreyi toplamakla görevli olduğu, iptal ya da erteleme yetkilerinin bulunmadığı kaydediliyor.

        ÇELİK ADAY OLABİLECEK Mİ?

        Mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in hem olağan kongrede hem de olağanüstü kongrede aday olmasına herhangi bir hukuki engel bulunmadığı ifade ediliyor.

        15 EYLÜL VİRAJI DÖNÜLEBİLECEK Mİ?

        Parti açısından asıl kritik tarih 15 Eylül. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek dava, CHP’nin yol haritasını doğrudan şekillendirecek. Mahkemenin önünde üç ihtimal var:

        • Mutlak butlan kararı: 38. Olağan Kurultay’ın tüm sonuçları geçersiz hale gelir. Parti yönetimi boşluğa düşer, Kılıçdaroğlu ekibi yeniden devreye girer. En ağır kriz senaryosu olarak değerlendiriliyor ve yeni parti ile bölünme tartışmalarını hızlandırabileceği vurgulanıyor. Ancak CHP’li aktörler ve hukukçuların önemli bir kısmının, mahkemenin mutlak butlan kararı veremeyeceği yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor.

        • Çağrı heyeti veya kayyum atanması: Mevcut yönetim görevden uzaklaştırılır, süreçler kayyum dolayısıyla da yargı gözetiminde yürütülür. Delegelerin iradesi işlemeye devam etse de CHP’nin fiilen mahkeme denetimine girmesi söz konusu olur. Kulislerde sadece İstanbul kararının gerekçesinin bile kurultay için böyle bir karar çıkmasına neden olabileceği sıkça dillendiriliyor.

        • Red veya erteleme: Davanın reddi ya da kararın ileri tarihe bırakılması halinde mevcut yönetimin yoluna devam edeceği kaydediliyor. Özellikle “ret” ihtimalinin kulislerde oldukça zayıf görüldüğü ifade ediliyor.

        CHP’den yeni hamle
        Her senaryonun ortak noktasının, nihai belirleyicinin delegeler olacağı vurgulanıyor. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultay ve 24 Eylül’deki İstanbul kongresinin yalnızca yönetimin değil, CHP’nin gelecekteki yol haritasının da şekilleneceği tarihler olacağı belirtiliyor.

        KAYYUM İL BAŞKANLIĞI ADRESİ BELİRLEYEBİLİR Mİ?

        CHP’de tartışmanın yalnızca kongre süreçleriyle sınırlı olmadığı kaydediliyor. İl başkanlıklarının nerede ve hangi binada faaliyet göstereceğine Genel Merkez karar veriyor. Nitekim İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir adres belirlenerek ilgili mercilere bildirildi. Mevcut il başkanlığı binası ise Genel Merkez tarafından Genel Başkan’a çalışma ofisi olarak tahsis edildi.

        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Bu durumda, mahkeme kararıyla tedbiren görevlendirilen çağrı heyetleri ya da kayyumların Genel Merkez kararına rağmen ayrı bir adres edinmesinin hukuken geçerli olmadığı ifade ediliyor. Parti kulislerinde, bu adımın Genel Merkez’in iradesine aykırı olacağı ve geçerlilik taşımayacağı belirtiliyor.

        YENİ PARTİ İHTİMALİ

        Kulislerde zaman zaman dillendirilen “yeni parti” seçeneğinin şimdilik uzak bir ihtimal olarak görüldüğü kaydediliyor. Ancak mahkemeden çıkacak sert bir karar ve krizlerin çözümsüz kalması halinde bu tartışmanın hızlanabileceği ifade ediliyor. CHP’nin rotasının, büyük ölçüde 15 Eylül’de alınacak mahkeme kararına ve 21 ile 24 Eylül tarihlerinde yapılacak kongrelerin ortaya koyacağı tabloya göre netleşeceği belirtiliyor.

