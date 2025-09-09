Habertürk
        Derin Talu, havaalanına bikiniyle geldi - Magazin haberleri

        Derin Talu, havaalanına bikiniyle geldi

        Derin Talu, tatilden dönerken uçağa bikiniyle bindi. Talu, havaalanından bikinili fotoğrafını paylaşarak; "Yine de üzerimi arıyorlar "dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 11:37 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:11
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu, dikkat çekmeyi bir hayli seviyor. Bunu her paylaşımında gözler önüne seren Derin Talu, dikkat çekmeyi bir kez daha başardı.

        Derin Talu'nun tatilden dönüp İstanbul'a dönerken uçağa bikini üstüne giydiği pareoyla bindiği görüldü. Havaalanına bu şekilde giren Talu, o anları; "Arkadaşlar, üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar" sözleriyle paylaştı.

        Derin Talu, tatilinden fotoğraflar da paylaştı.

        "Kriterlerinde bu özellik yoktu"
        Yazı Boyutu
