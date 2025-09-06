DERİN TALU'NUN SEVGİLİ KRİTERLERİ

♦ Yaşça kendinden büyük erkekleri tercih ettiğini belirtti. Genellikle kendi yaşıtlarıyla denk gelmediğini ve o anlamda bir şey hissetmediğini de söyledi.

♦ "Çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ettiğini" dile getirdi. Bunun nedenini ise bu tarz erkeklerin "ne yaptığını her anlamda bilmesini istediğini" söyleyerek açıkladı. Aksi takdirde, birlikte olduğu erkeklerin kendisinden utandığını belirtti.

♦ Çalışan erkeklerle birlikte olacağını vurguladı. "Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkarırlar" ifadelerini kullandı.