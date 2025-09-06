Habertürk
        Haberler Magazin Derin Talu'nun sevgili kriterlerine yorumlar - Magazin haberleri

        "Bütün günü dekolte kapatmaya çabalamakla mı geçiyor"

        Bir süre önce kendisiyle sevgili olmak isteyen kişilerin hangi kriterlere sahip olması gerektiğini açıklayan Derin Talu için sosyal medyada; "Bütün günü dekolte kapatmaya çabalamakla mı geçiyor" merkezli yorumlar yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 21:53 Güncelleme: 06.09.2025 - 22:01
        "Kriterlerinde bu özellik yoktu"
        Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu, bir süre önce sevgili adaylarından 'CV' istemişti. Talu, geçtiğimiz günlerde, Tanalp Tokgöz ile yeni bir aşka yelken açtı. Anlaşılan o ki Tokgöz, Talu'nun sevgili kriterlerini yerine getiren özelliklere sahip.

        DERİN TALU'NUN SEVGİLİ KRİTERLERİ

        Yaşça kendinden büyük erkekleri tercih ettiğini belirtti. Genellikle kendi yaşıtlarıyla denk gelmediğini ve o anlamda bir şey hissetmediğini de söyledi.

        "Çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ettiğini" dile getirdi. Bunun nedenini ise bu tarz erkeklerin "ne yaptığını her anlamda bilmesini istediğini" söyleyerek açıkladı. Aksi takdirde, birlikte olduğu erkeklerin kendisinden utandığını belirtti.

        Çalışan erkeklerle birlikte olacağını vurguladı. "Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkarırlar" ifadelerini kullandı.

        Tanalp Tokgöz'ün Derin Talu'ya karşı sergilediği dekolteleri kapatma adına sergilediği koruyucu tavırlar, dikkat çekti. Sosyal medyada bu konuda; "Sevgili kriterlerinde bu özellik yoktu" ve "Bütün günü dekolte kapatmaya çabalamakla mı geçiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

        #Derin Talu

