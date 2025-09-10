Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı! | Son dakika haberleri

        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!

        Türkiye'ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi karşılığında ve açık liselerde okuyan öğrencilerden mezuniyet karşılığında rüşvet alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ayrıca, 2023 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kılındığı karot raporunu da rüşvetle düzenlediği de ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, 46 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 10.09.2025 - 10:46 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:46
        İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı, liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık/akşam gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilerek karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

        OKULLARIN KAROT RAPORUNU RÜŞVETLE VERDİLER

        Ayrıca, 2023 yılı şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği de belirlendi.

        46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında, “Rüşvet” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliler ise halen aranıyor.

