Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:
8. hafta
4 Ekim Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
11. hafta
1 Kasım Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
14. hafta
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
16. hafta
14 Aralık Pazar:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)