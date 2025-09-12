Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede öldü!

Kaza yaptı! Ayağa kalktı! Motosikletini kaldırdı! Hastanede ölüm geldi!
Sakarya'da, devrilen motosikletin sürücüsü 54 yaşındaki İlhami Yıldırım, kazadan sonra bilinci açık şekilde ayağa kalkıp, aracını yerden kaldırdı. Hastaneye götürülüp, iç kanama şüphesiyle ameliyata alınan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaza, 10 Eylül sabahı Bakırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan 2 çocuk babası İlhami Yıldırım (54), fındık bahçesini kontrol etmek için motosikletiyle yola çıktı.
KAZANIN ARDINDAN AYAĞA KALKTI
DHA'daki habere göre kontrolü kaybeden Yıldırım’ın motosikleti devrildi. Yıldırım, kazanın ardından ayağa kalkıp motosikletini de kaldırdı.
BİLİNCİ AÇIKTI SOHBET ETTİ
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, bilinci açık şekilde yakınlarıyla sohbet ederken, bir süre sonra iç kanama şüphesiyle ameliyata alındı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün öğleden sonra hayatını kaybetti.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
İlhami Yıldırım’ın cenazesi, bugün öğle vakti Ferizli Bakırlı Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bakırlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.