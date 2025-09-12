Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi! | Son dakika haberleri

        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi

        Kars'ta kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı tabancayla vurarak öldüren lise öğrencisi Azra E., Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Yeniden görülen davada Azra E.'nin cezası 8 yıl 4 aydan, 6 yıl 8 aya düşürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:34
        Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı (40) tabancayla vurarak öldüren lise öğrencisi Azra E.'nin 8 yıl 4 ay olan cezası, Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nin kararı bozması sonucu yeniden yargılandığı Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 8 aya düştü.

        DHA'nın haberine göre Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

        Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, hayatını kaybetti. Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada Azra E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Azra E.'nin adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamına karar verdi.

        YARGITAY CEZAYI FAZLA BULARAK BOZDU

        Azra E.’nin avukatı Sinan Erdağı karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) başvurdu. BAM'ın, mahkemenin kararını onamasının ardından bu kez dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını talep etti.

        Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada makul düzeyde indirim yapılması kararını aldı. Ceza Dairesi'nin kararına; maktulden suça sürüklenen çocuğa yönelen ve haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların yoğunluğu ve devamlılığı, bu davranışların ve son zamanlarda dedikodu haline gelmesinin suça sürüklenen çocuğun yaşadığı bölge itibariyle üzerinde doğurduğu olumsuz etkisi, 3 yıl süreyle maktul tarafından kaçırılma korkusuyla yaşaması, suça sürüklenen çocuğun yaşı ve eylem öncesi maktul tarafından sarf edilen sözler birlikte değerlendirildiğinde; haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların ulaştığı boyut gözetilerek, suça sürüklenen çocuk hakkında cezadan haksız tahrik nedeniyle indirim öngören 5237 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeyde indirim uygulanması gerektiği gözetilmeden, makul düzeyde indirim yapılması suretiyle fazla cezaya hükmolunması, hukuka aykırı bulunduğu gerekçe gösterildi. Kararda suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz sebebi yerinde görüldüğü belirtilerek, 'haksız tahrikin derecesi' yönünden verilen kararın bozulmasına hükmedildi.

        YENİDEN YARGILANDI

        Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin 'hukuka aykırı' bularak 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozduğu Azra E., Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı Sinan Erdağı yaptığı savunmasında olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Azra'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini ve verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini söyledi.

        Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Azra E.'ya 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan Yargıtay yolu açık olmak üzere 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

        #Son dakika haberler
