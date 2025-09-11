Trabzonspor Andre Onana'nın maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, transferde anlaşmaya vardığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın maliyetini açıkladı.

Manchester United'a herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek bordo-mavililer oyuncunun maaşını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'n (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir." denildi.

Yeni bir macera, yeni bir meydan okuma.



Dünyanın en büyük şehir takımına hoş geldin, 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑂𝑛𝑎𝑛𝑎! ⚔️ pic.twitter.com/fAwZlfMyLA — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025

Gün içinde Trabzon'a gelen ve havalimanında kısa bir açıklama yapan 28 yaşındaki kaleci, yeni macerası için heyecanlı olduğunu belirtti:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmak benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum." dedi.

🎙️ André Onana: Fenerbahçe maçında oynamaya hazırım. pic.twitter.com/MACkaDjHuq — HT Spor (@HTSpor) September 11, 2025

"FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM"

Onana, Süper Lig'de oynanacak dev karşılaşmaya da değinerek, "Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trabzon'a gelmeden önce bazı isimlerle görüştüğünü açıklayan Onana, "Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler." sözleriyle yeni takımına dair olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

🎙️ André Onana: Yeni bir macera benim adıma, çok mutluyum. Çok iyi çalışıp bana olan sevgiye karşılık vermek istiyorum. pic.twitter.com/8ZWAw2CqHF — HT Spor (@HTSpor) September 11, 2025