Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Nottingham forması giyen Jota Silva'nın kiralanması için anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncunun sabah 07.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlılar İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Jota Silva'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
KİRALIK GELECEK!
Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı, opsiyonun ise zorunlu olmayacağı öğrenildi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
26 yaşındaki kanat, sağlık kontrollerinden geçmek ve Beşiktaş'a imza atmak için saat 07.00 sıralarında İstanbul'a gelecek.
Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 26 yşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.226 dakika sahada kaldı.
İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Jota Silva'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
