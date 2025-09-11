Habertürk
        ABD'de, Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor | Dış Haberler

        ABD'de, Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor

        ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve güvenlik güçlerinin, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü saldırının failini yakalama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:40
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Utah eyaletinden ismi paylaşılmayan bazı yetkililer, saldırının ardından gün içinde 2 şüphelinin gözaltına alındığını ancak olayla bağlantılı olmadıkları değerlendirildiğinden serbest bırakıldıklarını belirtti.

        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Haberi Görüntüle

        Yetkililer, FBI ve güvenlik güçlerinin, kimliği belirlenemeyen şüpheliyi arama çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Öte yandan, güvenlik güçlerinin, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde bölgedeki kişilere, gösterdikleri fotoğraftaki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordukları ifade ediliyor.

        FBI'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kirk'e silahlı saldırı düzenleyen kişinin bulunması için yürütülen soruşturmada "tüm kaynakların kullanıldığı" belirtildi.

        Kirk'ün silahlı saldırıya uğradığı etkinliğin düzenlendiği Utah Valley Üniversitesinden yapılan açıklamada, kampüsün 15 Eylül'e kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Üniversitede çevrim içi eğitim dahil tüm faaliyetlere ara verildi.

        Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün yayınladığı videolu mesajda Kirk'ten "şehit" diye bahsetti.

        Olay

        ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

        Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

        Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

        ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

        Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

        ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

        Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

        Yazı Boyutu
