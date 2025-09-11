Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı - 11 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları kuzeydoğuda birkaç derece düşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 07:14 Güncelleme: 11.09.2025 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 21°

        Hava sıcaklığının, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Habertürk Anasayfa